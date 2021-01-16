«Лацио» разнёс в щепки оборону «Ромы»

Римское дерби стало украшением пятницы в Серии А. «Лацио» уже в стартовом отрезке повёл в счёте после того, как Чиро Иммобиле наказал соперника за провал в обороне. Спустя девять минут прорыв Мануэля Лаццари завершился голевым пасом на Луиса Альберто, который спустя 45 минут оформил дубль ударом из-за пределов штрафной площади. «Рома» провалила дерби и не сумела создать реальной опасности у ворот противника.

«Лацио» победил со счетом 3:0, это третья кряду победа «орлов», которые подобрались к зоне Лиги чемпионов на расстояние в два балла.