«Лацио» разнёс в щепки оборону «Ромы»

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16 Января 2021, 00:41,
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Римское дерби стало украшением пятницы в Серии А. «Лацио» уже в стартовом отрезке повёл в счёте после того, как Чиро Иммобиле наказал соперника за провал в обороне. Спустя девять минут прорыв Мануэля Лаццари завершился голевым пасом на Луиса Альберто, который спустя 45 минут оформил дубль ударом из-за пределов штрафной площади. «Рома» провалила дерби и не сумела создать реальной опасности у ворот противника.
«Лацио» победил со счетом 3:0, это третья кряду победа «орлов», которые подобрались к зоне Лиги чемпионов на расстояние в два балла.
Протокол игры
|(1:0) Иммобиле Чиро 14'
|(2:0) Альберто Луис 23'
|(3:0) Альберто Луис 67'
Рейна Пепе • Луис Фелипе 62' 69' ( Патрик ( 69') • Ачерби Франческо • 45'Раду Стефан 20' 83' ( Худт Уэсли ( 83') • Лаццари Мануэль • Альберто Луис • Лукас Лейва 63' 66' ( Акпа-Акпро Жан-Даниэль ( 66') • Милинкович-Савич Сергей • 11'Марусич Адам • Иммобиле Чиро 83' ( Мурики Ведат ( 83') • Кайседо Фелипе 66' ( Эскаланте Гонсало ( 66')
Запасные: Алиа Марко • Армини Николо • Фурланетто Алессио • Пароло Марко • Лулич Сенад • Перейра Андреас • Корреа Хоакин
Пау Лопес • Манчини Джанлука 34' 71' ( Майораль Борха ( 71') • Смоллинг Крис • 61'Ибаньес Рожер • Карсдорп Рик • Вильяр Гонсало 60' ( Кристанте Бриан ( 60') • Верету Жордан 46' ( Педро Родригес ( 46' ) • 71'Спинаццола Леонардо 71' ( Перес Бруно ( 71') • Пеллегрини Лоренцо • Мхитарян Генрих • 90'Джеко Эдин
Запасные: Диавара Амаду • Фасио Федерико • Жуан Жезус • Фарелли Симоне • Кумбулла Мараш • Фузато Даниэл • Подгоряну Суф • Перес Карлес
15 января. Стадион "Олимпийский (Рим)" (Рим).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Рома, Лацио
Матч имени Лаццари. Приятный флэшбек матча двухлетней давности.
Отличный матч. Лацио достойно смотрелся!!!
Чиро свое дело знает, а Луис Альберто ,ну просто эстет!