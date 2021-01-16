Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Лацио» разнёс в щепки оборону «Ромы»

16 Января 2021, 00:41,

Global Look Press

Римское дерби стало украшением пятницы в Серии А. «Лацио» уже в стартовом отрезке повёл в счёте после того, как Чиро Иммобиле наказал соперника за провал в обороне. Спустя девять минут прорыв Мануэля Лаццари завершился голевым пасом на Луиса Альберто, который  спустя 45 минут оформил дубль ударом из-за пределов штрафной площади. «Рома» провалила дерби и не сумела создать реальной опасности у ворот противника.

«Лацио» победил со счетом 3:0, это третья кряду победа «орлов», которые подобрались к зоне Лиги чемпионов на расстояние в два балла.

Протокол игры  
Лацио 3:0 Рома
(1:0) Иммобиле Чиро 14'    
(2:0) Альберто Луис 23'    
(3:0) Альберто Луис 67'    
Рейна Пепе Луис Фелипе   62'   69' (Патрик (   69') Ачерби Франческо   45' Раду Стефан   20'   83' (Худт Уэсли (   83') Лаццари Мануэль Альберто Луис Лукас Лейва   63'   66' (Акпа-Акпро Жан-Даниэль (   66') Милинкович-Савич Сергей   11' Марусич Адам Иммобиле Чиро   83' (Мурики Ведат (   83') Кайседо Фелипе   66' (Эскаланте Гонсало (   66')
Запасные: Алиа Марко Армини Николо Фурланетто Алессио Пароло Марко Лулич Сенад Перейра Андреас Корреа Хоакин
Пау Лопес Манчини Джанлука   34'   71' (Майораль Борха (   71') Смоллинг Крис   61' Ибаньес Рожер Карсдорп Рик Вильяр Гонсало   60' (Кристанте Бриан (   60') Верету Жордан   46' (Педро Родригес (   46'   71') Спинаццола Леонардо   71' (Перес Бруно (   71') Пеллегрини Лоренцо Мхитарян Генрих   90' Джеко Эдин
Запасные: Диавара Амаду Фасио Федерико Жуан Жезус Фарелли Симоне Кумбулла Мараш Фузато Даниэл Подгоряну Суф Перес Карлес
15 января. Стадион "Олимпийский (Рим)" (Рим).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Рома, Лацио
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (2)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
biancoceleste
16 Января 2021, 01:00

Матч имени Лаццари. Приятный флэшбек матча двухлетней давности.

1
Spirit
16 Января 2021, 00:44

Отличный матч. Лацио достойно смотрелся!!!
Чиро свое дело знает, а Луис Альберто ,ну просто эстет!

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Дубли Гризманна и Месси позволили «Барселоне» разгромить «Гранаду»
Дубли Гризманна и Месси позволили «Барселоне» разгромить «Гранаду»
Роналду повторил мировой рекорд по количеству голов за карьеру
Роналду повторил мировой рекорд по количеству голов за карьеру
Комментаторы «Матч ТВ» получили перечень англицизмов, которые запрещено употреблять в эфире
Комментаторы «Матч ТВ» получили перечень англицизмов, которые запрещено употреблять в эфире
Мбаппе и Холанн: Почему топ-клубы не должны выбирать только одного из них
Мбаппе и Холанн: Почему топ-клубы не должны выбирать только одного из них
Дортмундская «Боруссия» помогла «Баварии», за тайм разнеся «РБ Лейпциг»
Дортмундская «Боруссия» помогла «Баварии», за тайм разнеся «РБ Лейпциг»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола