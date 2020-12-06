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Фонсека раскритиковал судейство в матче с «Сассуоло»

06 Декабря 2020, 20:26,

Global Look Press

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека остался недоволен работой арбитра в матче против «Сассуоло» (0:0).

«Я очень горжусь ребятами, потому что мы играли очень хорошо и имели несколько опасных моментов. Отмечу, что мы организованно сыграли в защите и не позволили создавать моменты такой великой команде, как «Сассуоло».

Мне не понравилось судейство. Не понимаю, почему за первый фол Педро арбитр показал жёлтую карточку. После этого произошла ситуация с Пеллегрини, как это не жёлтая? Я знаю, что рефери может что-нибудь не видеть, но для этого и создавался ВАР.

ВАР не вмешался и в том моменте, когда мяч попал в руку игроку «Сассуоло», я не понимаю этого», - цитирует Фонсеку Sky Sport Italia.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Рома, Сассуоло, Паулу Фонсека
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