Мхитарян – о судействе в матче с «Сассуоло»: «Все видели, что произошло»

Армянский полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян прокомментировал результат матча с «Сассуоло» (0:0).

«Мы играли хорошо даже вдесятером. Мы имели несколько хороших возможностей, чтобы забить.

Я не буду говорить о судье, все видели, что произошло. Достаточно просто посмотреть повторы. Мы очень злы из-за произошедшего.

Мне обидно, что не засчитали мой гол и за то, что Педро был удален. Только вторая желтая карточка была справедливой. Нам нужно сосредоточиться на следующих играх.

Титул? Пока рано говорить об этом. Сезон будет долгим, а мы сделаем всё возможное, чтобы попасть в Лигу чемпионов», - цитирует Мхитаряна Football Italia.