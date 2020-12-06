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Мхитарян – о судействе в матче с «Сассуоло»: «Все видели, что произошло»

06 Декабря 2020, 21:15,

Global Look Press

Армянский полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян прокомментировал результат матча с «Сассуоло» (0:0).

«Мы играли хорошо даже вдесятером. Мы имели несколько хороших возможностей, чтобы забить.

Я не буду говорить о судье, все видели, что произошло. Достаточно просто посмотреть повторы. Мы очень злы из-за произошедшего.

Мне обидно, что не засчитали мой гол и за то, что Педро был удален. Только вторая желтая карточка была справедливой. Нам нужно сосредоточиться на следующих играх.

Титул? Пока рано говорить об этом. Сезон будет долгим, а мы сделаем всё возможное, чтобы попасть в Лигу чемпионов», - цитирует Мхитаряна Football Italia.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Рома, Генрих Мхитарян
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Комментарии (1)
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0
Кар Карыч
06 Декабря 2020, 21:41

Армяне, армяне, кругом одни армяне!

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