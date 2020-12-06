«Рома» не смогла забить «Сассуоло», играя больше тайма в меньшинстве

Одни из лидеров Серии А, «Рома» и «Сассуоло», провели матч 10-го тура. На ход поединка серьезно повлияло удаление Педро в конце первого тайма. «Волки» сразу забили мяч, но его отменили из-за фола Эдина Джеко. Также не засчитали и гол гостей по причине офсайда. Как итог - 0:0.

Такой же счет зафиксирован в матче «Пармы» и «Беневенто».