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«Рома» не смогла забить «Сассуоло», играя больше тайма в меньшинстве

06 Декабря 2020, 19:02,

Евро-Футбол.Ру

Одни из лидеров Серии А, «Рома» и «Сассуоло», провели матч 10-го тура. На ход поединка серьезно повлияло удаление Педро в конце первого тайма. «Волки» сразу забили мяч, но его отменили из-за фола Эдина Джеко. Также не засчитали и гол гостей по причине офсайда. Как итог - 0:0.

Такой же счет зафиксирован в матче «Пармы» и «Беневенто».

Протокол игры  
Рома 0:0 Сассуоло
Миранте Антонио   45' Ибаньес Рожер Кристанте Бриан Кумбулла Мараш   89' (Жуан Жезус (   89') Карсдорп Рик   87' Пеллегрини Лоренцо   83' (Диавара Амаду (   83') Вильяр Гонсало   25' Спинаццола Леонардо Педро Родригес   11'   41' Мхитарян Генрих Джеко Эдин   86' (Майораль Борха (   86')
Запасные: Перес Бруно Миланезе Томмазо Фасио Федерико Дарбо Эбрима Фарелли Симоне Калафьори Рикардо Пау Лопес Перес Карлес
Пеголо Джанлука Айхан Кан Марлон Феррари Джанмарко Рожерио да Силва   83' (Кирьякопулос Георгиос (   83') Обьянг Педро   80'   85' (Бурабия Мехди (   85') Локателли Мануэль Берарди Доменико Лопес Максим   18'   46' (Распадори Джакомо (   46'   72') Бога Жереми   73' (Гараслин Лукаш (   73') Джуричич Филип   73' (Траоре Хамед (   73')
Запасные: Мюлдюр Мерт Тольян Йереми Турати Стефано Оддеи Брайан Скьяппакассе Николас Маньянелли Франческо Пелузо Федерико
06 декабря. Стадион "Олимпийский (Рим)" (Рим).
Протокол игры  
Парма 0:0 Беневенто
Сепе Луиджи Бузи Максим   88' (Гальоло Риккардо (   88') Осорио Йордан Алвеш Бруну Иакопони Симоне Эрнани Азеведо   17' Скоццарелла Маттео   48'   74' (Бругман Гастон (   74') Куртич Ясмин   89' Жервиньо Куасси Карамо Янн   46' (Брунетта Хуан (   46'   73') Корнелиус Андреас   88' (Инглезе Роберто (   88')
Запасные: Бэйн Абдул Раду Рейналдо Болог Ботонд Николусси Кавилья Ханс Дези Якопо Коломби Симоне Валенти Лаутаро Риччи Джакомо
Монтипо Лоренцо Летиция Гаэтано Глик Камил Туиа Алессандро   80' (Фулон Дам (   80') Барба Федерико   58' Хетемай Перпарим Ионице Артур   34' Импрота Риккардо   84'   87' (Ди Серио Джузеппе (   87') Инсинье Роберто   81' (Тельо Андрес (   81'   90') Капрари Джанлука   70' (Сау Марко (   70') Лападула Джанлука   87' (Дабо Брайан (   87')
Запасные: Лукателли Игор Манфредини Никколо Басит Абдалла Пастина Кристиан Дель Пинто Лоренцо Маселла Давиде Саного Сирики
06 декабря. Стадион "Эннио Тардини" (Парма).
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Рома, Сассуоло
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