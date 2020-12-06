«Рома» не смогла забить «Сассуоло», играя больше тайма в меньшинстве

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06 Декабря 2020, 19:02,
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Одни из лидеров Серии А, «Рома» и «Сассуоло», провели матч 10-го тура. На ход поединка серьезно повлияло удаление Педро в конце первого тайма. «Волки» сразу забили мяч, но его отменили из-за фола Эдина Джеко. Также не засчитали и гол гостей по причине офсайда. Как итог - 0:0.
Такой же счет зафиксирован в матче «Пармы» и «Беневенто».
Протокол игры
Миранте Антонио • 45'Ибаньес Рожер • Кристанте Бриан • Кумбулла Мараш 89' ( Жуан Жезус ( 89') • Карсдорп Рик • 87'Пеллегрини Лоренцо 83' ( Диавара Амаду ( 83') • Вильяр Гонсало • 25'Спинаццола Леонардо • Педро Родригес 11' • 41'Мхитарян Генрих • Джеко Эдин 86' ( Майораль Борха ( 86')
Запасные: Перес Бруно • Миланезе Томмазо • Фасио Федерико • Дарбо Эбрима • Фарелли Симоне • Калафьори Рикардо • Пау Лопес • Перес Карлес
Пеголо Джанлука • Айхан Кан • Марлон • Феррари Джанмарко • Рожерио да Силва 83' ( Кирьякопулос Георгиос ( 83') • Обьянг Педро 80' 85' ( Бурабия Мехди ( 85') • Локателли Мануэль • Берарди Доменико • Лопес Максим 18' 46' ( Распадори Джакомо ( 46' ) • 72'Бога Жереми 73' ( Гараслин Лукаш ( 73') • Джуричич Филип 73' ( Траоре Хамед ( 73')
Запасные: Мюлдюр Мерт • Тольян Йереми • Турати Стефано • Оддеи Брайан • Скьяппакассе Николас • Маньянелли Франческо • Пелузо Федерико
06 декабря. Стадион "Олимпийский (Рим)" (Рим).
Протокол игры
Сепе Луиджи • Бузи Максим 88' ( Гальоло Риккардо ( 88') • Осорио Йордан • Алвеш Бруну • Иакопони Симоне • Эрнани Азеведо • 17'Скоццарелла Маттео 48' 74' ( Бругман Гастон ( 74') • Куртич Ясмин • 89'Жервиньо Куасси • Карамо Янн 46' ( Брунетта Хуан ( 46' ) • 73'Корнелиус Андреас 88' ( Инглезе Роберто ( 88')
Запасные: Бэйн Абдул • Раду Рейналдо • Болог Ботонд • Николусси Кавилья Ханс • Дези Якопо • Коломби Симоне • Валенти Лаутаро • Риччи Джакомо
Монтипо Лоренцо • Летиция Гаэтано • Глик Камил • Туиа Алессандро 80' ( Фулон Дам ( 80') • Барба Федерико • 58'Хетемай Перпарим • Ионице Артур • 34'Импрота Риккардо 84' 87' ( Ди Серио Джузеппе ( 87') • Инсинье Роберто 81' ( Тельо Андрес ( 81' ) • 90'Капрари Джанлука 70' ( Сау Марко ( 70') • Лападула Джанлука 87' ( Дабо Брайан ( 87')
Запасные: Лукателли Игор • Манфредини Никколо • Басит Абдалла • Пастина Кристиан • Дель Пинто Лоренцо • Маселла Давиде • Саного Сирики
06 декабря. Стадион "Эннио Тардини" (Парма).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Рома, Сассуоло