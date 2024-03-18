ПСВ под финальный свисток всё же вскрыл оборону «Твенте»

Подошёл концу матч первой и третьей команд Эредивизии, ПСВ и «Твенте». Люк де Йонг уже на пятой минуте зарядил в штангу. Еще один момент у лидера хозяев, на сей раз удар головой - минимальный промах. Митчелл ван Берген мог стать героем поединка, но на 90-й минуте бил без помех, и голкипер выручил. А вот Рикардо Пепи ухватился за свой шанс и реализовал момент на седьмой компенсированной минуте - 1:0.

ПСВ доминировал и вырвал победу. Его отрыв от «Фейеноорда» составляет всё те же 10 очков.