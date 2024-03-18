ПСВ под финальный свисток всё же вскрыл оборону «Твенте»

Подошёл концу матч первой и третьей команд Эредивизии, ПСВ и «Твенте». Люк де Йонг уже на пятой минуте зарядил в штангу. Еще один момент у лидера хозяев, на сей раз удар головой - минимальный промах. Митчелл ван Берген мог стать героем поединка, но на 90-й минуте бил без помех, и голкипер выручил. А вот Рикардо Пепи ухватился за свой шанс и реализовал момент на седьмой компенсированной минуте - 1:0.
ПСВ доминировал и вырвал победу. Его отрыв от «Фейеноорда» составляет всё те же 10 очков.
Протокол игры
|(1:0) Пепи Рикардо90'
Бенитес Вальтер•Тезе Джордан•Рамальо Андре64' (Тильман Малик (64') • 69'Боскальи Оливье•Дест Серджиньо•Схаутен Йерди•Веерман Йоэй•Бакайоко Жоан80' (Пепи Рикардо (80') •Тиль Гус•Лосано Ирвинг•Де Йонг Люк 33'
Уннерсталл Ларс• 57'Бренет Джошуа•Макс Брюнс•Проппер Робин•Смал Гийс• 90'Кьёлё Матиас•Садилек Михал•Даан Ротс85' (Ван Берген Митчелл (85') •Ван Волфсвинкель Рикки•Влап Михел72' (Регер Юри (72') • 83'Боаду Мирон 55'58' (Стейн Сем (58')
17 марта. Стадион "Филипс" (Эйндховен).
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