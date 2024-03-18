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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

ПСВ под финальный свисток всё же вскрыл оборону «Твенте»

18 Марта 2024 • 00:01 Комментировать
ПСВ
1:0
Твенте

Подошёл концу матч первой и третьей команд Эредивизии, ПСВ и «Твенте». Люк де Йонг уже на пятой минуте зарядил в штангу. Еще один момент у лидера хозяев, на сей раз удар головой - минимальный промах. Митчелл ван Берген мог стать героем поединка, но на 90-й минуте бил без помех, и голкипер выручил. А вот Рикардо Пепи ухватился за свой шанс и реализовал момент на седьмой компенсированной минуте - 1:0.

ПСВ доминировал и вырвал победу. Его отрыв от «Фейеноорда» составляет всё те же 10 очков.

Протокол игры  
ПСВ1:0Твенте
(1:0) Пепи Рикардо90'  
Бенитес ВальтерТезе ДжорданРамальо Андре 64' (Тильман Малик ( 64'  69') Боскальи ОливьеДест СерджиньоСхаутен ЙердиВеерман ЙоэйБакайоко Жоан 80' (Пепи Рикардо ( 80') Тиль ГусЛосано ИрвингДе Йонг Люк  33'
Запасные: Дроммел ЙоэлВатерман БойБелла-Кочап АрмельСамбо ШурандиЛедесма РичардБабади ИсаакВан Анхольт Патрик
Уннерсталл Ларс  57'Бренет ДжошуаМакс БрюнсПроппер РобинСмал Гийс  90'Кьёлё МатиасСадилек МихалДаан Ротс 85' (Ван Берген Митчелл ( 85') Ван Волфсвинкель РиккиВлап Михел 72' (Регер Юри ( 72'  83') Боаду Мирон  55' 58' (Стейн Сем ( 58')
Запасные: Бесселинк ГийсМесбахи ЖюльенСампстед АльфонсИссам Эль-МаашЭль-Идрис Юнус ТаЮнювар НаджиСалах-Эддин АнассТытонь ПшемыславЭйтинг Карел
17 марта. Стадион "Филипс" (Эйндховен).

 

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Евро-Футбол.Ру,
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