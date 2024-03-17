«Аякс» повторил клубный антирекорд

«Аякс» на выезде уступил «Спарте» в матче 26-го тура чемпионата Нидерландов. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

После этой игры амстердамцы повторили клубный антирекорд по пропущенным мячам за сезон, приводит информацию Opta.

Стоит отметить, что в ворота «Аякса» забили уже 72 гола в этом сезоне во всех турнирах. Только в сезоне-1958/59 они пропустили так же много мячей.

Идёт только 26-й тур первенства страны, поэтому может быть установлен рекорд. Всего же «Аякс» сыграл 39 матчей в этом сезоне, пропуская в среднем 1,8 гола за матч.

«Аякс» располагается на пятой позиции турнирной таблицы первенства страны. После 25 туров команда заработала 40 баллов. На первом месте находится ПСВ, набравший на 29 очков больше.