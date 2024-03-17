Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

«Аякс» повторил клубный антирекорд

17 Марта 2024 • 20:18 Комментировать
ПЕК Зволле
...
Аякс
31.03 13:15

«Аякс» на выезде уступил «Спарте» в матче 26-го тура чемпионата Нидерландов. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

После этой игры амстердамцы повторили клубный антирекорд по пропущенным мячам за сезон, приводит информацию Opta.

Стоит отметить, что в ворота «Аякса» забили уже 72 гола в этом сезоне во всех турнирах. Только в сезоне-1958/59 они пропустили так же много мячей.

Идёт только 26-й тур первенства страны, поэтому может быть установлен рекорд. Всего же «Аякс» сыграл 39 матчей в этом сезоне, пропуская в среднем 1,8 гола за матч.

«Аякс» располагается на пятой позиции турнирной таблицы первенства страны. После 25 туров команда заработала 40 баллов. На первом месте находится ПСВ, набравший на 29 очков больше.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Аякс Рекорд чемпионат Нидерландов ещё теги

Новости по матчу

Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ПЕК ЗВОЛЛЕ АЯКС
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Реал» хочет избежать встречи в четвертьфинале Лиги чемпионов с одной командой Клопп назвал футболиста, которому впервые за карьеру разрешил не защищаться Это может стоить чемпионства в АПЛ: «Арсенал» обходит «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» по интересному показателю Игроки «Ливерпуля» выбрали замену Клоппу «Спартаку» выбрали нового тренера, «Реал» шантажирует Мбаппе, а «Манчестер Сити» определился с заменой Гвардиоле – в главных слухах недели С кем сыграет «Ливерпуль» Клоппа: Всё о жеребьёвке Лиги Европы Мбаппе публично ответил на предложение перейти в «Арсенал» Суперкомпьютер вычислил фаворита Лиги чемпионов в сезоне-2023/24 В «Реале» хотят уберечь своих игроков от повторения судьбы Педри «Манчестер Юнайтед» хочет купить трёх игроков «Барселоны» - известны все имена
«Реал» - «Манчестер Сити» и другие пары четвертьфинала Лиги чемпионов Фермин Лопес – вперёд, Хвича – на вылет: «Барселона» побила «Наполи» и запрыгнула в четвертьфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «Наполи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 «Атлетико» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Дас ист фантастиш: «Байер» ШИКарно уделал «Карабах» в Лиге Европы с 0:2 на 3:2 в концовке В Лиге чемпионов не осталось команд из Италии «Осасуна» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:4 «Атлетико» убрал феноменальный «Интер»: обыграли и в основное время, и в серии пенальти Фанаты «Барселоны» желают смерти звезде «Реала» - известно имя Миранчук едет на «Энфилд» к «Ливерпулю», а «Милан» встретится с «Ромой» — результаты жеребьёвки 1/4 финала Лиги Европы
Спортивные новости
СКА уступил «Автомобилисту» в первом матче второго раунда плей-офф КХЛ Чесноков: Если выпрыгнет чудовище и откусит Алькарасу «одно место», тогда он может проиграть Медведеву Канарейкин объяснил, за счёт чего «Металлург» добился победы над «Спартаком» «Металлург» разобрался со «Спартаком» в первом матче второго раунда Кубка Гагарина Селиваненко высказался о предстоящем матче Медведев - Алькарас Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Волендам Волендам
АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар
0
4
7.00 4.60 1.41
Видео
Окончен
Херенвен Херенвен
Фейеноорд Фейеноорд
2
3
4.30 4.40 1.64
Видео
Окончен
Утрехт Утрехт
НЕК Неймеген НЕК Неймеген
1
0
2.35 3.25 3.00
Видео
95 мин
Спарта Роттердам Спарта Роттердам
Аякс Аякс
2
1
3.20 3.45 2.13
Видео
17.03.24 в 22:00
ПСВ ПСВ
Твенте Твенте
1.44 4.90 5.80
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 17 Марта
20:18 · Нидерланды. Эредивизие
«Аякс» повторил клубный антирекорд
18:31 · Нидерланды. Эредивизие
«Фейеноорд» добыл сложную волевую победу в матче с «Херенвеном»
16 Марта
15:19 · Нидерланды. Эредивизие
«Атлетико» и «Барселона» поспорят за полузащитника «Фейеноорда»
15:04 · Нидерланды. Эредивизие
Поттер может возглавить клуб за пределами Англии
10:39 · Нидерланды. Эредивизие
ПСВ может выкупить Деста за 10 миллионов евро
00:55 · Нидерланды. Эредивизие
Топ-клуб Серии А поборется за звезду «Фейеноорда» Хименеса
14 Марта
14:29 · Нидерланды. Эредивизие
Хендерсон назвал ошибкой переезд в Саудовскую Аравию
13 Марта
15:13 · Англия. Премьер-лига
«Аякс» поспорит с клубами АПЛ за вингера из Чемпионшипа слухи
12 Марта
18:16 · Нидерланды. Эредивизие
«Аякс» продлил контракт с Хато, за которым следит «Арсенал» официально
11 Марта
11:00 · Нидерланды. Эредивизие
​«Аякс» набрал лишь сорок очков - такого слабого сезона у клуба не было с 1965 года
10 Марта
23:57 · Нидерланды. Эредивизие
«Фейеноорд» разгромно обыграл «Хераклес»
18:29 · Нидерланды. Эредивизие
«Аякс» чудом не проиграл «Фортуне»
09 Марта
23:21 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг может вернуться в «Аякс» слухи
08 Марта
23:59 · Нидерланды. Эредивизие
Быстрый гол позволил ПСВ переиграть «Гоу Эхед Иглс»
07 Марта
16:12 · Германия. Бундеслига
«Бавария» нашла замену Дэвису в Нидерландах слухи
Все новости
Рекомендуем