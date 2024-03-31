«Аякс» добыл три очка в матче с «ПЕК Зволле»

В 27-м туре чемпионата Нидерландов «Аякс» гостил у «ПЕК Зволле» и по статистике не имел преимущества ни в чём, однако благодаря отличной реализации добился своего. Уже на 12-й минуте Кристиан Хлинссон открыл счет ударом из пределов штрафной. Вскоре отличился Чуба Акпом не без помощи рикошета - 0:2. На 72-й минуте Филип Крастев взял игру на себя и в одиночку решил судьбу эпизода - 1:2. В концовке Антон Гааей вывел на убойную позицию Акпома - 1:3. Брам ван Полен снова вернул интригу на 90-й минуте, но его гол отменили - вне игры. Амстердамцы вышли на пятое место, соперник - 13-й.