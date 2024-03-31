«Аякс» добыл три очка в матче с «ПЕК Зволле»

В 27-м туре чемпионата Нидерландов «Аякс» гостил у «ПЕК Зволле» и по статистике не имел преимущества ни в чём, однако благодаря отличной реализации добился своего. Уже на 12-й минуте Кристиан Хлинссон открыл счет ударом из пределов штрафной. Вскоре отличился Чуба Акпом не без помощи рикошета - 0:2. На 72-й минуте Филип Крастев взял игру на себя и в одиночку решил судьбу эпизода - 1:2. В концовке Антон Гааей вывел на убойную позицию Акпома - 1:3. Брам ван Полен снова вернул интригу на 90-й минуте, но его гол отменили - вне игры. Амстердамцы вышли на пятое место, соперник - 13-й.
Протокол игры
|12'Хлинссон Кристиан (0:1)
|24'Акпом Чуба (0:2)
|(1:2) Крастев Филип72'
|84'Акпом Чуба (1:3)
Схенделаар Яспер•Ван Полен Брам•Керстен Сэм•Лам Томас• 38'Ансельмо Гарсия-Макналти 77'87' (Циборра Леннарт (87') •Эль-Аззузи Ануар67' (Крастев Филип (67') •Ван Ден Берг Дэйв•Намли Юнес•Веланас Одиссеус 9'68' (Ван дер Ватер Силвестр (68') •Рейндерс Элиано67' (Веллиос Апостолос (67') • 71'Тай Леннарт
Рамай Диант•Ренсх Девайн•Хато Йоррель•Ван ден Бомен Бранко81' (Соса Борна (81') •Хлинссон Кристиан•Тейлор Кеннет•Тахирович Бенджамин•Маннсверк Сиверт• 50'Годс Мика65' (Гааей Антон (65') •Бергвейн Стевен81' (Вос Силвано (81') • 89'Акпом Чуба86' (Рейкхофф Юлиан (86')
31 марта. Стадион "МАК3ПАРК".
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