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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

«Аякс» добыл три очка в матче с «ПЕК Зволле»

31 Марта 2024 • 15:33 Комментировать
ПЕК Зволле
1:3
Аякс

В 27-м туре чемпионата Нидерландов «Аякс» гостил у «ПЕК Зволле» и по статистике не имел преимущества ни в чём, однако благодаря отличной реализации добился своего. Уже на 12-й минуте Кристиан Хлинссон открыл счет ударом из пределов штрафной. Вскоре отличился Чуба Акпом не без помощи рикошета - 0:2. На 72-й минуте Филип Крастев взял игру на себя и в одиночку решил судьбу эпизода - 1:2. В концовке Антон Гааей вывел на убойную позицию Акпома - 1:3. Брам ван Полен снова вернул интригу на 90-й минуте, но его гол отменили - вне игры. Амстердамцы вышли на пятое место, соперник - 13-й.

Протокол игры  
ПЕК Зволле1:3Аякс
  12'Хлинссон Кристиан (0:1)
  24'Акпом Чуба (0:2)
(1:2) Крастев Филип72'  
  84'Акпом Чуба (1:3)
Схенделаар ЯсперВан Полен БрамКерстен СэмЛам Томас  38'Ансельмо Гарсия-Макналти  77' 87' (Циборра Леннарт ( 87') Эль-Аззузи Ануар 67' (Крастев Филип ( 67') Ван Ден Берг ДэйвНамли ЮнесВеланас Одиссеус  9' 68' (Ван дер Ватер Силвестр ( 68') Рейндерс Элиано 67' (Веллиос Апостолос ( 67'  71') Тай Леннарт
Запасные: Ван Дер Хар ДамианХауптмейер МайкMohamed OukhattouTeun GijselhartФонтана ЭнтониФермеер Кеннет
Рамай ДиантРенсх ДевайнХато ЙоррельВан ден Бомен Бранко 81' (Соса Борна ( 81') Хлинссон КристианТейлор КеннетТахирович БенджаминМаннсверк Сиверт  50'Годс Мика 65' (Гааей Антон ( 65') Бергвейн Стевен 81' (Вос Силвано ( 81'  89') Акпом Чуба 86' (Рейкхофф Юлиан ( 86')
Запасные: Фитц-Джим КиянРульи ХеронимоПасвер РемкоГуйер ТристанБоргес Карлос
31 марта. Стадион "МАК3ПАРК".

 

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Евро-Футбол.Ру,
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