«Милан» интересуется защитником сборной Нидерландов

Защитник сборной Нидерландов и ПСВ Джордан Тезе имеет вариант трудоустройства в итальянском чемпионате, об этом сообщается в социальных сетях инсайдера Экрема Конура.

Заинтересованность в подписании 24-летнего футболиста проявляет «Милан». «Россонери» могут оформить переход Джордана в зимнее трансферное окно. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 14 миллионов евро. Срок действующего контракт между защитником и клубом из Эйндховена истекает летом 2025 года.

В текущем розыгрыше Эредивизии Тезе провел 13 матчей, в которых отметился тремя голевыми передачами.