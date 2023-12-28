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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

«Милан» интересуется защитником сборной Нидерландов

28 Декабря 2023 • 13:52 Комментировать

Защитник сборной Нидерландов и ПСВ Джордан Тезе имеет вариант трудоустройства в итальянском чемпионате, об этом сообщается в социальных сетях инсайдера Экрема Конура.

Заинтересованность в подписании 24-летнего футболиста проявляет «Милан». «Россонери» могут оформить переход Джордана в зимнее трансферное окно. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 14 миллионов евро. Срок действующего контракт между защитником и клубом из Эйндховена истекает летом 2025 года.

В текущем розыгрыше Эредивизии Тезе провел 13 матчей, в которых отметился тремя голевыми передачами.

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