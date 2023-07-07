В «Аяксе» рассказали о состоянии ван дер Сара

Амстердамский «Аякс» опубликовал официальное заявление о состоянии здоровья бывшего генерального директора клуба Эдвина ван дер Сара.

Клуб заявил, что в пятницу, 7 июля, стало известно, что у ван дер Сара произошло кровоизлияние в области мозга, и он находится в больнице в отделении интенсивной терапии в стабильном состоянии.

Клуб заверил, что будет предоставлена дополнительная информация по мере ее поступления. Все сотрудники «Аякса» желают легенде клуба скорейшего выздоровления и поддерживают его в этот непростой момент.

В конце весны ван дер Сар объявил об уходе с должности генерального директора «Аякса».