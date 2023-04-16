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Чемпионат Голландии. Эредивизие

Дубль и голевая передача Тиля позволили ПСВ обыграть аутсайдера

16 Апреля 2023 • 17:24 Комментировать
Волендам
2:3
ПСВ
окончен

В 29-м туре чемпионата Нидерландов ПСВ играл на выезде против «Волендама». Аутсайдеры ни в чем не уступили претенденту на титул, кроме количества забитых мячей. Уже экс-игрок «Спартака» Гус Тиль оформил дубль и помог отличиться Люку де Йонгу, а его команда в итоге победила со счетом 3:2.

ПСВ идет вторым, проигрывая пять очков лидирующему «Фейеноорду», соперник - пятый с конца.

Протокол игры  
Волендам2:3ПСВ
  33'Де Йонг Люк (0:1)
  40'Тиль Гус (0:2)
(1:2) Мбуямба Ксавьер56'  
  58'Тиль Гус (1:3)
(2:3) Ван Мигем Дарил62'  
Филип СтанковичПлат БрайанМирани ДеймонМбуямба КсавьерБуур Оскар 86' (Бенамар Бенаисса ( 86') Мёркин ДерриВан Мигем ДарилЭйтинг Карел  78'Твигт КалвинОристанио Гаэтано 85' (Walid Ould Chikh ( 85') Верман Хенк 75' (Антонуччи Франческо ( 75')
Запасные: Лауэрс БарриФлинт ДжошЭль-Кадири ИбрахимGivairo ReadKayne van OevelenAchraf DouiriДа Сильва ФлоранМюрен Роберт
Бенитес ВальтерТезе Джордан  72' 86' (Сайбари Исмаэль ( 86') Рамальо АндреБрэнтуэйт Джерред  38'Ван Анхольт ПатрикТиль Гус 76' (Сангаре Ибрахим ( 76') Гутьеррес ЭрикВеерман ЙоэйБакайоко Жоан 69' (Эль-Гази Анвар ( 69') Де Йонг Люк  73' 77' (Силва Фабио ( 77') Симонс Хави 69' (Азар Торган ( 69')
Запасные: Дроммел ЙоэлВатерман БойКомененсиа ЛиваноЛейсен ФеддеСелт Йенсон
16 апреля. Стадион "Крас".

 

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Евро-Футбол.Ру,
ПСВ Волендам Гус Тиль
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