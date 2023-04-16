Дубль и голевая передача Тиля позволили ПСВ обыграть аутсайдера

В 29-м туре чемпионата Нидерландов ПСВ играл на выезде против «Волендама». Аутсайдеры ни в чем не уступили претенденту на титул, кроме количества забитых мячей. Уже экс-игрок «Спартака» Гус Тиль оформил дубль и помог отличиться Люку де Йонгу, а его команда в итоге победила со счетом 3:2.
ПСВ идет вторым, проигрывая пять очков лидирующему «Фейеноорду», соперник - пятый с конца.
Протокол игры
|33'Де Йонг Люк (0:1)
|40'Тиль Гус (0:2)
|(1:2) Мбуямба Ксавьер56'
|58'Тиль Гус (1:3)
|(2:3) Ван Мигем Дарил62'
Филип Станкович•Плат Брайан•Мирани Деймон•Мбуямба Ксавьер•Буур Оскар86' (Бенамар Бенаисса (86') •Мёркин Дерри•Ван Мигем Дарил•Эйтинг Карел• 78'Твигт Калвин•Ористанио Гаэтано85' (Walid Ould Chikh (85') •Верман Хенк75' (Антонуччи Франческо (75')
Бенитес Вальтер•Тезе Джордан 72'86' (Сайбари Исмаэль (86') •Рамальо Андре•Брэнтуэйт Джерред• 38'Ван Анхольт Патрик•Тиль Гус76' (Сангаре Ибрахим (76') •Гутьеррес Эрик•Веерман Йоэй•Бакайоко Жоан69' (Эль-Гази Анвар (69') •Де Йонг Люк 73'77' (Силва Фабио (77') •Симонс Хави69' (Азар Торган (69')
16 апреля. Стадион "Крас".
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