Дубль и голевая передача Тиля позволили ПСВ обыграть аутсайдера

В 29-м туре чемпионата Нидерландов ПСВ играл на выезде против «Волендама». Аутсайдеры ни в чем не уступили претенденту на титул, кроме количества забитых мячей. Уже экс-игрок «Спартака» Гус Тиль оформил дубль и помог отличиться Люку де Йонгу, а его команда в итоге победила со счетом 3:2.

ПСВ идет вторым, проигрывая пять очков лидирующему «Фейеноорду», соперник - пятый с конца.