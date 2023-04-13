«Барселона» не намерена возвращать Симонса

Каталонская «Барселона» не заинтересована в возвращении полузащитника ПСВ Эйндховен Хави Симонса. Как сообщает издание Sport, в данный момент руководство не рассматривает возможность приобретения нидерландского хавбека.

Напомним, Симонс является воспитанником «Барселоны» и подавал в клубе большие надежды, пока не решил уйти в «ПСЖ». Во французской команде Хави не получил должного доверия и игрового времени, поэтому прошлым летом перебрался в ПСВ.

Благодаря своим выступлениям в нынешнем сезоне, Симонс попал в заявку сборной Нидерландов на прошедший чемпионат мира в Катаре. На счету полузащитника 14 голов и 7 ассистов в нынешнем розыгрыше Эредивизи.