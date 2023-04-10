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Чемпионат Голландии. Эредивизие

«ПСЖ» свяжется с агентом Хави Симонса, чтобы убедить игрока вернуться

10 Апреля 2023 • 23:20 Комментировать
ПСЖ
...
Ланс
15.04 22:00

«Пари Сен-Жермен» рассчитывает вернуть в свои ряды полузащитника ПСВ Хави Симонса.

Прошлым летом 19-летний футболист бесплатно перебрался в эйндховенский клуб из «ПСЖ», однако парижане включили в сделку пункт об обратном выкупе нидерландца за 12 млн евро. Как известно, руководство французского гранда всерьёз заинтересовано в возвращении Симонса уже в предстоящее трансферное окно. Согласно обновлённой информации инсайдера Фабрицио Романо, в «ПСЖ» уже запланированы переговоры с агентом атакующего хавбека. Столичный клуб видит восходящую звезду частью своего долгосрочного проекта.

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ПСВ ПСЖ Хави Симонс трансферы футбола - лето 2023
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