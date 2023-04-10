«ПСЖ» свяжется с агентом Хави Симонса, чтобы убедить игрока вернуться

«Пари Сен-Жермен» рассчитывает вернуть в свои ряды полузащитника ПСВ Хави Симонса.

Прошлым летом 19-летний футболист бесплатно перебрался в эйндховенский клуб из «ПСЖ», однако парижане включили в сделку пункт об обратном выкупе нидерландца за 12 млн евро. Как известно, руководство французского гранда всерьёз заинтересовано в возвращении Симонса уже в предстоящее трансферное окно. Согласно обновлённой информации инсайдера Фабрицио Романо, в «ПСЖ» уже запланированы переговоры с агентом атакующего хавбека. Столичный клуб видит восходящую звезду частью своего долгосрочного проекта.