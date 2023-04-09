Тадич в 250-й раз поучаствовал в голе в Эредивизии

В матче двадцать восьмого тура нидерландского чемпионата «Аякс» крупно переиграл «Фортуну» из Ситтарда, забив той четыре безответных мяча. В качестве ассистента к голам вновь в этой игре выступил капитан «Аякса» - сербский футболист Душан Тадич.

Как оказалось, одна из его голевых передач стала 250-м участием игрока в голах в Эредивизии. Распределены эти участия следующим образом - 116 голов и 134 голевые передачи. Стоит заметить, что накоплена эта статистика не только в «Аяксе», до амстердамского клуба Тадич успел поиграть также за «Гронинген» и «Твенте».

В следующем туре «Аякс» сыграет с «Эмменом».