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Чемпионат Голландии. Эредивизие

Тадич в 250-й раз поучаствовал в голе в Эредивизии

09 Апреля 2023 • 20:46 Комментировать
Аякс
4:0
Фортуна Ситтард
окончен

В матче двадцать восьмого тура нидерландского чемпионата «Аякс» крупно переиграл «Фортуну» из Ситтарда, забив той четыре безответных мяча. В качестве ассистента к голам вновь в этой игре выступил капитан «Аякса» - сербский футболист Душан Тадич.

Как оказалось, одна из его голевых передач стала 250-м участием игрока в голах в Эредивизии. Распределены эти участия следующим образом - 116 голов и 134 голевые передачи. Стоит заметить, что накоплена эта статистика не только в «Аяксе», до амстердамского клуба Тадич успел поиграть также за «Гронинген» и «Твенте».

В следующем туре «Аякс» сыграет с «Эмменом». 

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Душан Тадич
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