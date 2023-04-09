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Чемпионат Голландии. Эредивизие

«Аякс» легко разделался с «Фортуной»

09 Апреля 2023 • 19:46 Комментировать
Аякс
4:0
Фортуна Ситтард
окончен

После двух неудачных матчей «Аякс» принимал «Фортуну» и не испытал проблем в этом поединке. К середине первого тайма Стивен Бергёйс оформил дубль, а после перерыва отличились Стевен Бергвейн и Кеннет Тейлор - 4:0.

«Аякс» снова второй с отставанием в пять очков от лидирующего «Фейеноорда».

Протокол игры  
Аякс4:0Фортуна Ситтард
(1:0) Бергёйс Стивен6'  
(2:0) Бергёйс Стивен27'  
(3:0) Бергвейн Стевен54'  
(4:0) Тейлор Кеннет86'  
Рульи ХеронимоСанчес Хорхе 87' (Регер Юри ( 87') Тимбер ЮрриенАльварес ЭдсонБас Юри 46' (Хато Йоррель ( 46') Классен ДэвиТейлор КеннетГриллич Флориан 72' (Консейсау Франсишку ( 72') Бергёйс СтивенТадич Душан 87' (Mika Godts ( 87') Бергвейн Стевен
Запасные: Угелумба КэлвинСтекеленбург МартенБробби БрайанФитц-Джим КиянЛукка ЛоренцоПасвер РемкоВейндал Оуэн
Пандур ИворПинту ИвуГут Родриго  90'Сиовас ДимитрисВита Реми 46' (Гладон Пол ( 46') Эрдоган Доган 46' (Химо Наварро ( 46') Бистрович КристиянОзьякуп Огузхан 63' (Дуарте Дерой ( 63') Tijjani Noslin 64' (Эмбало Умару ( 64') Йилмаз Бурак 79' (Бёйтинк Томас ( 79') Кордоба Иньиго
Запасные: Янссен РулТашчи ТунаханВан Осх ЯникХендрикс ТомStipe RadicФерати АрианитВан Бейнен Мике
09 апреля. Стадион "Йохан Кройф Арена" (Амстердам).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Фортуна Ситтард
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