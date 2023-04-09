«Аякс» легко разделался с «Фортуной»

После двух неудачных матчей «Аякс» принимал «Фортуну» и не испытал проблем в этом поединке. К середине первого тайма Стивен Бергёйс оформил дубль, а после перерыва отличились Стевен Бергвейн и Кеннет Тейлор - 4:0.

«Аякс» снова второй с отставанием в пять очков от лидирующего «Фейеноорда».