«Аякс» легко разделался с «Фортуной»

После двух неудачных матчей «Аякс» принимал «Фортуну» и не испытал проблем в этом поединке. К середине первого тайма Стивен Бергёйс оформил дубль, а после перерыва отличились Стевен Бергвейн и Кеннет Тейлор - 4:0.
«Аякс» снова второй с отставанием в пять очков от лидирующего «Фейеноорда».
Протокол игры
|(1:0) Бергёйс Стивен6'
|(2:0) Бергёйс Стивен27'
|(3:0) Бергвейн Стевен54'
|(4:0) Тейлор Кеннет86'
Рульи Херонимо•Санчес Хорхе87' (Регер Юри (87') •Тимбер Юрриен•Альварес Эдсон•Бас Юри46' (Хато Йоррель (46') •Классен Дэви•Тейлор Кеннет•Гриллич Флориан72' (Консейсау Франсишку (72') •Бергёйс Стивен•Тадич Душан87' (Mika Godts (87') •Бергвейн Стевен
Пандур Ивор•Пинту Иву•Гут Родриго• 90'Сиовас Димитрис•Вита Реми46' (Гладон Пол (46') •Эрдоган Доган46' (Химо Наварро (46') •Бистрович Кристиян•Озьякуп Огузхан63' (Дуарте Дерой (63') •Tijjani Noslin64' (Эмбало Умару (64') •Йилмаз Бурак79' (Бёйтинк Томас (79') •Кордоба Иньиго
09 апреля. Стадион "Йохан Кройф Арена" (Амстердам).
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