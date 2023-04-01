ПСВ вырвался на второе место, легко разобравшись с НЕКом

В 27-м туре чемпионата Нидерландов ПСВ гостил у НЕКа и решил все вопросы о победителе поединка к 50-й минуте, забив четыре гола подряд. В активе Люка де Йонга голевой дубль и результативная передача. В оставшееся время хозяева забила два гола престижа (2:4) и остаются на 10-м месте. ПСВ же с четвертой строчки в таблице взмыл на вторую и проигрывает лидеру пять очков.
Протокол игры
|7'Де Йонг Люк (0:1)
|21'Боскальи Оливье (0:2)
|39'Веерман Йоэй (0:3)
|50'Де Йонг Люк (0:4)
|(1:4) Таннан Уссама59'
|(2:4) Таннан Уссама87'
Силлессен Яспер•Ван Рой Барт• 79'Маркес Иван• 45'Сандлер Филипп79' (Крамер Йорис (79') •Эль-Каруани Суфьян87' (Брюин Джорди (87') •Шоне Лассе•Пропер Дирк•Тавшан Элаис68' (Сиссоко Ибрагим I (68') •Таннан Уссама•Маттссон Магнус68' (Маркеш Педру (68') •Димата Ландри
Дроммел Йоэл•Мвене Филлипп46' (Тезе Джордан (46') •Рамальо Андре• 90'Боскальи Оливье•Ван Анхольт Патрик•Тиль Гус•Гутьеррес Эрик• 86'Веерман Йоэй65' (Сангаре Ибрахим (65') •Бакайоко Жоан90' (Сайбари Исмаэль (90') •Де Йонг Люк83' (Силва Фабио (83') •Симонс Хави65' (Азар Торган (65')
01 апреля. Стадион "Гоффертштадион".
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