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Чемпионат Голландии. Эредивизие

ПСВ вырвался на второе место, легко разобравшись с НЕКом

01 Апреля 2023 • 23:04 Комментировать
НЕК Неймеген
2:4
ПСВ
окончен

В 27-м туре чемпионата Нидерландов ПСВ гостил у НЕКа и решил все вопросы о победителе поединка к 50-й минуте, забив четыре гола подряд. В активе Люка де Йонга голевой дубль и результативная передача. В оставшееся время хозяева забила два гола престижа (2:4) и остаются на 10-м месте. ПСВ же с четвертой строчки в таблице взмыл на вторую и проигрывает лидеру пять очков.

Протокол игры  
НЕК Неймеген2:4ПСВ
  7'Де Йонг Люк (0:1)
  21'Боскальи Оливье (0:2)
  39'Веерман Йоэй (0:3)
  50'Де Йонг Люк (0:4)
(1:4) Таннан Уссама59'  
(2:4) Таннан Уссама87'  
Силлессен ЯсперВан Рой Барт  79'Маркес Иван  45'Сандлер Филипп 79' (Крамер Йорис ( 79') Эль-Каруани Суфьян 87' (Брюин Джорди ( 87') Шоне ЛассеПропер ДиркТавшан Элаис 68' (Сиссоко Ибрагим I ( 68') Таннан УссамаМаттссон Магнус 68' (Маркеш Педру ( 68') Димата Ландри
Запасные: Бальдюрссон Андри-ФаннарМусаба АнтониRijk JanseБрандерхорст МаттейсБронкхорст ИлиасЛарте-Саннье Терри
Дроммел ЙоэлМвене Филлипп 46' (Тезе Джордан ( 46') Рамальо Андре  90'Боскальи ОливьеВан Анхольт ПатрикТиль ГусГутьеррес Эрик  86'Веерман Йоэй 65' (Сангаре Ибрахим ( 65') Бакайоко Жоан 90' (Сайбари Исмаэль ( 90') Де Йонг Люк 83' (Силва Фабио ( 83') Симонс Хави 65' (Азар Торган ( 65')
Запасные: Ватерман БойЭль-Гази АнварЛейсен ФеддеСелт ЙенсонПеерсман КьеллСавио III
01 апреля. Стадион "Гоффертштадион".

 

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