ПСВ вырвался на второе место, легко разобравшись с НЕКом

В 27-м туре чемпионата Нидерландов ПСВ гостил у НЕКа и решил все вопросы о победителе поединка к 50-й минуте, забив четыре гола подряд. В активе Люка де Йонга голевой дубль и результативная передача. В оставшееся время хозяева забила два гола престижа (2:4) и остаются на 10-м месте. ПСВ же с четвертой строчки в таблице взмыл на вторую и проигрывает лидеру пять очков.