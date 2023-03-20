Нидерландский ПСВ на 40 лет запретил своему болельщику ходить на домашний стадион клуба. А всё из-за позорного эпизода, который произошёл в конце матча в рамках 1/16 финала Лиги Европы 23 февраля.

Напомним, тем вечером клуб из Эйндховена принимал дома «Севилью», 20-летний фанат хозяев, уже имевший запрет на посещение футбольных матчей, выбежал на поле и ударил голкипера испанской команды Марко Дмитровича. К счастью, серб не растерялся и сам повалил на газон своего обидчика. Позже нарушителя уже забрала охрана.

Как сообщает официальный сайт ПСВ, нидерландский клуб также начнёт судебное разбирательство в отношении нарушителя.

Будем надеяться, что к 60 годам футбольный фанат одумается и будет вести себя на стадионе по правилам. Именно столько лет ему должно быть, когда запрет перестанет действовать.