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Чемпионат Голландии. Эредивизие

ПСВ запретил ударившему Дмитровича болельщику посещать стадион до 2063 года официально

20 Марта 2023 • 20:28 Комментировать
НЕК Неймеген
...
ПСВ
01.04 21:00

Нидерландский ПСВ на 40 лет запретил своему болельщику ходить на домашний стадион клуба. А всё из-за позорного эпизода, который произошёл в конце матча в рамках 1/16 финала Лиги Европы 23 февраля.

Напомним, тем вечером клуб из Эйндховена принимал дома «Севилью», 20-летний фанат хозяев, уже имевший запрет на посещение футбольных матчей, выбежал на поле и ударил голкипера испанской команды Марко Дмитровича. К счастью, серб не растерялся и сам повалил на газон своего обидчика. Позже нарушителя уже забрала охрана.

Как сообщает официальный сайт ПСВ, нидерландский клуб также начнёт судебное разбирательство в отношении нарушителя.

Будем надеяться, что к 60 годам футбольный фанат одумается и будет вести себя на стадионе по правилам. Именно столько лет ему должно быть, когда запрет перестанет действовать.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСВ Марко Дмитрович
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НЕК НЕЙМЕГЕН ПСВ
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