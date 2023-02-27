Тадич сыграл 150-й матч за «Аякс» в чемпионате - и заработал 150-е очко

В матче двадцать третьего тура чемпионата Нидерландов амстердамский «Аякс» одержал волевую победу в игре с «Витессом» - проигрывая 0:1, «аяксиды» переломили ход матча, который, как оказалось, стал 150-м в Эредивизии для сербского капитана клуба Душана Тадича.

И отметил он его приличествующим голевым действием - голевой передачей в эпизоде с одним из голов «Аякса». При этом назвать его явным распасовщиком, как, к примеру, Кевина де Брёйне, не получится - голов (73) и передач (77) у него практически поровну.

В следующем туре Эредивизии «Аякс» примет дома НЕК из Неймегена, это будет пятого марта.