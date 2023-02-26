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Чемпионат Голландии. Эредивизие

«Аякс» одержал волевую победу над «Витессом»

26 Февраля 2023 • 18:31 Комментировать
Витесс
1:2
Аякс
окончен

В 23-м туре чемпионата Нидерландов «Аякс» гостил у «Витесса». Амстердамцы подошли к игре с четырехматчевой серией побед и сегодня также набрали три очка. Под конец первого тайма соперники обменялись голами с интервалом в две минуты. На гол Марко вин Гинкела столичная команда ответила результативной попыткой Дэви Классена. А после перерыва Эдсон Альварес принес «Аяксу» победу (2:1) и позволил ему вернуться на второе место, отставание от лидирующего «Фейеноорда» составляет три очка.

Протокол игры  
Витесс1:2Аякс
(1:0) Ван Гинкел Марко30'  
  32'Классен Дэви (1:1)
  54'Альварес Эдсон (1:2)
Схерпен КьеллФламинго РайанОроз АлоисИсима-Мирен НиколяВиттек МаксимилианМёленстен Мелле 86' (Япи Ромарик ( 86') Тронстад Сондре 79' (Бялек Бартош ( 79') Манхуф МиллионВан Гинкел Марко 79' (Gabriel Vidovic ( 79') Козловски КацперБеро Матуш
Запасные: Гайек ТомашРайцигер ДаанMilano JonathansВан Дейвенбооден СимонСанкох МохамедДомджони ТониКорнелисс ЭнцоДейкс МитчеллХауэн Йерун
Рульи ХеронимоРенсх ДевайнАльварес Эдсон  52'Тимбер ЮрриенВейндал Оуэн  75' 80' (Хато Йоррель ( 80') Бергёйс Стивен 46' (Угелумба Кэлвин ( 46') Тейлор КеннетКлассен ДэвиКудус МохаммедТадич ДушанБергвейн Стевен 73' (Бробби Брайан ( 73')
Запасные: Консейсау ФрансишкуРегер ЮриСтекеленбург МартенСанчес ХорхеГриллич ФлорианФитц-Джим КиянБас ЮриЛукка ЛоренцоПасвер Ремко
26 февраля. Стадион "Гелредом" (Арнем).

 

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