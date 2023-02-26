«Аякс» одержал волевую победу над «Витессом»

В 23-м туре чемпионата Нидерландов «Аякс» гостил у «Витесса». Амстердамцы подошли к игре с четырехматчевой серией побед и сегодня также набрали три очка. Под конец первого тайма соперники обменялись голами с интервалом в две минуты. На гол Марко вин Гинкела столичная команда ответила результативной попыткой Дэви Классена. А после перерыва Эдсон Альварес принес «Аяксу» победу (2:1) и позволил ему вернуться на второе место, отставание от лидирующего «Фейеноорда» составляет три очка.
Протокол игры
|(1:0) Ван Гинкел Марко30'
|32'Классен Дэви (1:1)
|54'Альварес Эдсон (1:2)
Схерпен Кьелл•Фламинго Райан•Ороз Алоис•Исима-Мирен Николя•Виттек Максимилиан•Мёленстен Мелле86' (Япи Ромарик (86') •Тронстад Сондре79' (Бялек Бартош (79') •Манхуф Миллион•Ван Гинкел Марко79' (Gabriel Vidovic (79') •Козловски Кацпер•Беро Матуш
Рульи Херонимо•Ренсх Девайн•Альварес Эдсон• 52'Тимбер Юрриен•Вейндал Оуэн 75'80' (Хато Йоррель (80') •Бергёйс Стивен46' (Угелумба Кэлвин (46') •Тейлор Кеннет•Классен Дэви•Кудус Мохаммед•Тадич Душан•Бергвейн Стевен73' (Бробби Брайан (73')
26 февраля. Стадион "Гелредом" (Арнем).
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