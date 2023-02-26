«Аякс» одержал волевую победу над «Витессом»

В 23-м туре чемпионата Нидерландов «Аякс» гостил у «Витесса». Амстердамцы подошли к игре с четырехматчевой серией побед и сегодня также набрали три очка. Под конец первого тайма соперники обменялись голами с интервалом в две минуты. На гол Марко вин Гинкела столичная команда ответила результативной попыткой Дэви Классена. А после перерыва Эдсон Альварес принес «Аяксу» победу (2:1) и позволил ему вернуться на второе место, отставание от лидирующего «Фейеноорда» составляет три очка.