Нидерландский специалист Рональд Куман снова возглавил сборную Нидерландов. Об этом рапортует пресс-служба Королевского футбольного союза Нидерландов.

Контракт специалиста с главной командой этой футбольной страны будет рассчитан аж до окончания чемпионата мира 2026 года.

Напомним, на чемпионате мира в Катаре сборную Нидерландов возглавлял легендарный соотечественник Кумана – Луи ван Галь, под его руководством «оранжевые» дошли до четвертьфинала мирового первенства, где уступили будущим обладателям Кубка мира – сборной Аргентины, судьба встречи решилась в серии послематчевых пенальти.

Последним местом работы Кумана была «Барселона», каталонский клуб тренер покинул в 2021 году. Отметим, он был наставником сборной Нидерландов с 2018 по 2020 год.