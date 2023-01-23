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Чемпионат Голландии. Эредивизие

Куман снова возглавил сборную Нидерландов официально

23 Января 2023 • 20:00 Комментировать
Фейеноорд
...
НЕК Неймеген
25.01 23:00

Нидерландский специалист Рональд Куман снова возглавил сборную Нидерландов. Об этом рапортует пресс-служба Королевского футбольного союза Нидерландов.

Контракт специалиста с главной командой этой футбольной страны будет рассчитан аж до окончания чемпионата мира 2026 года.

Напомним, на чемпионате мира в Катаре сборную Нидерландов возглавлял легендарный соотечественник Кумана – Луи ван Галь, под его руководством «оранжевые» дошли до четвертьфинала мирового первенства, где уступили будущим обладателям Кубка мира – сборной Аргентины, судьба встречи решилась в серии послематчевых пенальти.

Последним местом работы Кумана была «Барселона», каталонский клуб тренер покинул в 2021 году. Отметим, он был наставником сборной Нидерландов с 2018 по 2020 год.

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Евро-Футбол.Ру,
Рональд Куман сборная Нидерландов
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