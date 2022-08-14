Бергвейн - первый игрок «Аякса» с 1967 года, сделавший хет-трик в первом домашнем матче за клуб

«Аякс» в привычной для себя манере проводит начавшийся чемпионат Нидерландов - во втором туре амстердамцы разгромили «Гронинген» со счетом 6:1. Три мяча в этой игре провел Стевен Бергвейн, который в июле перешел в клуб после двух лет выступлений в лондонском «Тоттенхэме».

Бергвейн - третий игрок в истории «Аякса», который сделал хет-трик в первом же домашнем матче в составе клуба. И первый с 1967 года, которому удалось это. Ну а тогда, в 1967, это был не кто иной, как легендарный Йохан Кройф, именем которого сегодня назвал стадион в Амстердаме.

В следующем туре «Аякс» сыграет в гостях с роттердамской «Спартой».