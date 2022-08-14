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Чемпионат Голландии. Эредивизие

Бергвейн - первый игрок «Аякса» с 1967 года, сделавший хет-трик в первом домашнем матче за клуб

14 Августа 2022 • 19:26 Комментировать
Аякс
6:1
Гронинген
окончен

«Аякс» в привычной для себя манере проводит начавшийся чемпионат Нидерландов - во втором туре амстердамцы разгромили «Гронинген» со счетом 6:1. Три мяча в этой игре провел Стевен Бергвейн, который в июле перешел в клуб после двух лет выступлений в лондонском «Тоттенхэме».

Бергвейн - третий игрок в истории «Аякса», который сделал хет-трик в первом же домашнем матче в составе клуба. И первый с 1967 года, которому удалось это. Ну а тогда, в 1967, это был не кто иной, как легендарный Йохан Кройф, именем которого сегодня назвал стадион в Амстердаме.

В следующем туре «Аякс» сыграет в гостях с роттердамской «Спартой».

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Стевен Бергвейн
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окончен Волендам 1:4 НЕК Неймеген 2.60 3.70 2.55
окончен Аякс 6:1 Гронинген 1.14 7.80 15.00
окончен Твенте 3:0 Фортуна Ситтард 1.39 4.60 7.40
окончен Спарта Роттердам 2:3 АЗ Алкмаар 4.60 3.60 1.74
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Сегодня, 14 Августа
19:26 · Голландия. Эредивизие
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