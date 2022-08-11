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Защитник мексиканской сборной усилил «Аякс» официально

11 Августа 2022 • 02:29 Комментировать
Аякс
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Гронинген
1.16 7.90 15.00
14.08 15:30

Амстердамский «Аякс» подписал контракт с защитником мексиканской сборной Хорхе Санчесом. Соглашение рассчитано на срок в четыре года - до 30 июня 2026 года.

Санчес обошелся амстердамскому клубу в пять миллионов евро, они будут перечислены на счет мексиканского клуба «Америка». В составе этого клуба выступающий на правой бровке Санчес сыграл ровно 150 матчей, забив в них два гола и восемь раз результативно ассистировав партнерам.

За мексиканскую сборную 24-летний футболист дебютировал в 2019 году и сыграл с того момента в 24 матчах за «трехцветных», забив один гол - в квалификации к ЧМ-2022 в ворота Канады, тот гол 7 октября 2021 года принес Мексике победу.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022 Хорхе Санчес
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АЯКС ГРОНИНГЕН
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