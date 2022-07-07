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«Лион» договорился с «Аяксом» о трансфере Тальяфико

07 Июля 2022 • 13:24 Комментировать

«Лион» договорился с «Аяксом» о трансфере защитника Николаса Тальяфико. Оба клуба ждут окончательного решения игрока.

Сумма трансфера может составить 4 миллиона евро, сообщает L’Équipe. Однако, защитник пока откладывает сделку в надежде получить более выгодное предложение от «Брайтона» или от клуба, уже прошедшего квалификацию для участия в еврокубках в следующем сезоне.

Тем временем, главный тренер «Лиона» Петер Бош надеется завершить сделку по Тальяфико как можно скорее, чтобы провести с ним полную предсезонную подготовку.

В прошедшем сезоне футболист провел в чемпионате Голландии 22 матча, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Аякс Николас Тальяфико
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