«Лион» договорился с «Аяксом» о трансфере Тальяфико

«Лион» договорился с «Аяксом» о трансфере защитника Николаса Тальяфико. Оба клуба ждут окончательного решения игрока.

Сумма трансфера может составить 4 миллиона евро, сообщает L’Équipe. Однако, защитник пока откладывает сделку в надежде получить более выгодное предложение от «Брайтона» или от клуба, уже прошедшего квалификацию для участия в еврокубках в следующем сезоне.

Тем временем, главный тренер «Лиона» Петер Бош надеется завершить сделку по Тальяфико как можно скорее, чтобы провести с ним полную предсезонную подготовку.

В прошедшем сезоне футболист провел в чемпионате Голландии 22 матча, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.