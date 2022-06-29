«ПСЖ» сможет выкупить Хави Симонса обратно за фиксированную сумму

В договоре Хави Симонса с голландским ПСВ предусмотрена возможность возвращения игрока в «ПСЖ».

Сегодня эйндховенский клуб объявил о подписании 19-летнего атакующего хавбека в качестве свободного агента. Контракт с игроком рассчитан на пять лет. Переход стал неожиданностью для футбольной общественности, поскольку Симонс был очень близок к продлению контракта с «ПСЖ», но в самый последний момент сделка сорвалась.

Парижанам пришлось отпустить перспективного голландца бесплатно, но, согласно сведениям Le Parisien, французский клуб договорился с ПСВ о первоочерёдном праве обратного выкупа в будущем.