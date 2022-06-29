Атакующий полузащитник «ПСЖ» Хави Симонс перебрался в голландский топ-клуб.

Эйндховенцы объявили о подписании 19-летнего игрока на своём официальном сайте. Ранее сообщалось о том, что Симонс продлит контракт с «ПСЖ» и уйдёт в ПСВ на правах аренды, однако голландский клуб заключил с юным хавбеком полноценный контракт, рассчитанный до 2027 года.

Хави Симонс защищал цвета «Пари Сен-Жермен» с 2019 года. За три года в клубе он провёл 11 матчей за первую команду парижан, отметившись одной результативной передачей. Ранее голландец, давно считающийся восходящей звездой футбола, занимался в академии «Барселоны».