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Вундеркинд Хави Симонс подписал долгосрочный контракт с ПСВ официально

29 Июня 2022 • 01:18 Комментировать

Атакующий полузащитник «ПСЖ» Хави Симонс перебрался в голландский топ-клуб.

Эйндховенцы объявили о подписании 19-летнего игрока на своём официальном сайте. Ранее сообщалось о том, что Симонс продлит контракт с «ПСЖ» и уйдёт в ПСВ на правах аренды, однако голландский клуб заключил с юным хавбеком полноценный контракт, рассчитанный до 2027 года.

Хави Симонс защищал цвета «Пари Сен-Жермен» с 2019 года. За три года в клубе он провёл 11 матчей за первую команду парижан, отметившись одной результативной передачей. Ранее голландец, давно считающийся восходящей звездой футбола, занимался в академии «Барселоны».

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Евро-Футбол.Ру,
ПСВ ПСЖ Хави Симонс
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