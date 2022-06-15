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Чемпионат Голландии. Эредивизие

«Ювентус» хочет купить игрока сборной Голландии

15 Июня 2022 • 10:04 Комментировать

Голландский защитник Оуэн Вейндал, выступающий у себя на родине за «АЗ Алкмар», может продолжить карьеру в итальянском чемпионате. Об этом рапортуют журналисты Fichajes.

По сообщениям источника, в подписании контракта с 22-летним исполнителем заинтересован туринский «Ювентус». Рыночная стоимость Вейндала оценивается в 12 миллионов евро. Его действующий контракт с АЗ рассчитан до середины следующего года.

В прошлом сезоне чемпионата Голландии защитник провел 31 встречу, записав на свой счет один забитый мяч и десять результативных передач. В его пассиве семь желтых карточек.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Оуэн Вейндал
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