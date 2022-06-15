«Ювентус» хочет купить игрока сборной Голландии

Голландский защитник Оуэн Вейндал, выступающий у себя на родине за «АЗ Алкмар», может продолжить карьеру в итальянском чемпионате. Об этом рапортуют журналисты Fichajes.

По сообщениям источника, в подписании контракта с 22-летним исполнителем заинтересован туринский «Ювентус». Рыночная стоимость Вейндала оценивается в 12 миллионов евро. Его действующий контракт с АЗ рассчитан до середины следующего года.

В прошлом сезоне чемпионата Голландии защитник провел 31 встречу, записав на свой счет один забитый мяч и десять результативных передач. В его пассиве семь желтых карточек.