Гуллит раскритиковал игру Дэйли Блинда

Экс-футболист сборной Нидерландов Руд Гуллит раскритиковал игру крайнего защитника Дэйли Блинда.

«Дейли Блинд великолепно владеет мячом. Он слишком хороший футболист, чтобы его критиковать, но ему тяжело защищаться на позиции крайнего защитника, потому что ему приходится преодолевать большие расстояния, а его скорость снижается. Это делает его и сборную уязвимыми», - сказал Гуллит в интервью De Telegraaf.

Гуллит посоветовал тренеру сборной обратить внимание на вингера «Вильярреала» Арно Данджуму.

«Мне не показалось бы странным, если бы Ван Галь хотел дать шанс кому-то вроде Арно Данджума», - сказал Гуллит.