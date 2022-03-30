Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Голландии. Эредивизие

Гуллит раскритиковал игру Дэйли Блинда

30 Марта 2022 • 10:20 Комментировать

Экс-футболист сборной Нидерландов Руд Гуллит раскритиковал игру крайнего защитника Дэйли Блинда.

«Дейли Блинд великолепно владеет мячом. Он слишком хороший футболист, чтобы его критиковать, но ему тяжело защищаться на позиции крайнего защитника, потому что ему приходится преодолевать большие расстояния, а его скорость снижается. Это делает его и сборную уязвимыми», - сказал Гуллит в интервью De Telegraaf.

Гуллит посоветовал тренеру сборной обратить внимание на вингера «Вильярреала» Арно Данджуму.

«Мне не показалось бы странным, если бы Ван Галь хотел дать шанс кому-то вроде Арно Данджума», - сказал Гуллит.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Аякс Вильярреал Сборная Голландии Рууд Гуллит Дэйли Блинд Арно Данджума
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Марта
10:20 · Голландия. Эредивизие
Гуллит раскритиковал игру Дэйли Блинда
29 Марта
22:05 · Голландия. Эредивизие
Ван Нистелроой возглавит «ПСВ»
21:50 · Голландия. Эредивизие
Директор «Аякса» об уходе Эрика тен Хага с поста главного тренера
20:12 · Германия. Бундеслига
Тен Хаг о матче с Германией: Это большая игра, особенная классика
12:43 · Голландия. Эредивизие
Нападающий «Фейеноорда» Синистерра привлёк внимание топовых европейских клубов
10:58 · Голландия. Эредивизие
Хиддинк решил вернуться в ПСВ
28 Марта
21:52 · Голландия. Эредивизие
ПСВ ждёт ответа ван Нистелроя
13:10 · Голландия. Эредивизие
«Ювентус» интересуется защитником «Алкмаара»
12:40 · Англия. Премьер-лига
Ван Галь резко ответил на критику со стороны Ван Дейка: Тактику определяет тренер!
27 Марта
22:36 · Англия. Премьер-лига
Футболист молодёжной сборной Испании заинтересовал «Интер», «МЮ» и «Аякс»
18:57 · Голландия. Эредивизие
В «РБ Лейпциге» опровергли уход воспитанников «Барселоны»
26 Марта
10:30 · Голландия. Эредивизие
Мазрауи готов присоединиться к «Барселоне»
08:08 · Англия. Премьер-лига
«Реал» интересуется Почеттино
25 Марта
09:43 · Голландия. Эредивизие
Бывший наставник сборной России Адвокат стал консультантом тренера «Утрехта»
08:21 · Голландия. Эредивизие
Дани Алвес призывает «Барселону» приобрести Антони
Все новости
Рекомендуем