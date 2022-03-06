«Аякс» с большим трудом набрал три очка в матче чемпионата Нидерландов

В двадцать пятом туре чемпионата Нидерландов амстердамский «Аякс» принимал в домашнем матче «Ваалвейк», и победу добыл с большим трудом. В первом тайме Себастьен Алле забил два мяча и казалось, что «Аякс» легко доведет игру до победного итога, но в начале второй половины встречи гости «взорвались» двумя мячами и сравняли счет, чем поставили фаворита в неудобное положение. Выйти из него удалось лишь за минуту до конца игры. когда Тадич, реализовав пенальти, все же принес «Аяксу» важные три очка.
Следует напомнить, что в предыдущем туре амстердамский гранд проиграл в гостях «Гоу Эхед Иглз».
Протокол игры
|(1:0) Алле Себастьян33'
|(2:0) Алле Себастьян37'
|50'Крамер Михил (2:1)
|57'Ван дер Венне Рихард (2:2)
|(3:2) Тадич Душан90'
Онана Андре•Ренсх Девайн 53' 70' (Тальяфико Николас ( 70') •Шуурс Перр•Мартинес Лисандро • 15'Блинд Дэйли•Альварес Эдсон 81' (Кудус Мохаммед ( 81') •Гравенберх Райан 62' (Классен Дэви ( 62') •Антони•Бергёйс Стивен•Тадич Душан • 90'Алле Себастьян
Иссам Эль-Мааш•Гаари Жюрьен•Адевойе Шоун 80' (Мёлдер Ханс ( 80') •Ван ден Бёйс Дарио•Тоуба Ахмед•Ваутерс Луук•Бакари Саид 60' (Данеелс Леннерд ( 60') •Анита Вурнон • 90'Ван дер Венне Рихард 69' (Yassin Oukili ( 69') •Одгор Йенс•Крамер Михил 80' (Кёйперс Рой ( 80')
06 марта. Стадион "Йохан Кройф Арена" (Амстердам).