«Аякс» с большим трудом набрал три очка в матче чемпионата Нидерландов

В двадцать пятом туре чемпионата Нидерландов амстердамский «Аякс» принимал в домашнем матче «Ваалвейк», и победу добыл с большим трудом. В первом тайме Себастьен Алле забил два мяча и казалось, что «Аякс» легко доведет игру до победного итога, но в начале второй половины встречи гости «взорвались» двумя мячами и сравняли счет, чем поставили фаворита в неудобное положение. Выйти из него удалось лишь за минуту до конца игры. когда Тадич, реализовав пенальти, все же принес «Аяксу» важные три очка.

Следует напомнить, что в предыдущем туре амстердамский гранд проиграл в гостях «Гоу Эхед Иглз».