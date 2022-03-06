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Чемпионат Голландии. Эредивизие

«Аякс» с большим трудом набрал три очка в матче чемпионата Нидерландов

06 Марта 2022 • 21:18 Комментировать
Аякс
3:2
Ваалвейк
окончен

В двадцать пятом туре чемпионата Нидерландов амстердамский «Аякс» принимал в домашнем матче «Ваалвейк», и победу добыл с большим трудом. В первом тайме Себастьен Алле забил два мяча и казалось, что «Аякс» легко доведет игру до победного итога, но в начале второй половины встречи гости «взорвались» двумя мячами и сравняли счет, чем поставили фаворита в неудобное положение. Выйти из него удалось лишь за минуту до конца игры. когда Тадич, реализовав пенальти, все же принес «Аяксу» важные три очка.

Следует напомнить, что в предыдущем туре амстердамский гранд проиграл в гостях «Гоу Эхед Иглз».

Протокол игры  
Аякс 3:2Ваалвейк
(1:0) Алле Себастьян33'   
(2:0) Алле Себастьян37'   
  50'Крамер Михил (2:1)
  57'Ван дер Венне Рихард (2:2)
(3:2) Тадич Душан90'   
Онана АндреРенсх Девайн   53'  70' (Тальяфико Николас (  70') Шуурс ПеррМартинес Лисандро   15'Блинд ДэйлиАльварес Эдсон  81' (Кудус Мохаммед (  81') Гравенберх Райан  62' (Классен Дэви (  62') АнтониБергёйс СтивенТадич Душан   90'Алле Себастьян
Запасные: Ван Гелдерен ЛиамПерейра Данило IIСетфорд ЧарлиФитц-Джим КиянРаатси КэлвинДарами МохаммедЛабьяд Закария
Иссам Эль-МаашГаари ЖюрьенАдевойе Шоун  80' (Мёлдер Ханс (  80') Ван ден Бёйс ДариоТоуба АхмедВаутерс ЛуукБакари Саид  60' (Данеелс Леннерд (  60') Анита Вурнон   90'Ван дер Венне Рихард  69' (Yassin Oukili (  69') Одгор ЙенсКрамер Михил  80' (Кёйперс Рой (  80')
Запасные: Штоккерс ФиннПерейра ЖоэлЭль-Бушатауи АшрафЛутонда ТьерриАзхиль АйманСпенкелинк МаркНьивпорт ЛарсБель-Хассани Иллиас
06 марта. Стадион "Йохан Кройф Арена" (Амстердам).

 

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окончен ПСВ 3:1 Хераклес
окончен Твенте 1:0 Камбюр 1.60 4.10 5.40
окончен Аякс 3:2 Ваалвейк 1.07 12.00 31.00
окончен НЕК Неймеген 1:3 АЗ Алкмаар 6.40 4.15 1.53
06.03  22:00 Фортуна Ситтард ... ПЕК Зволле 2.16 3.50 3.10
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