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Чемпионат Голландии. Эредивизие

Зеедорф решил стать мусульманином

05 Марта 2022 • 07:54 Комментировать
Аякс
...
Ваалвейк
1.07 11.00 31.00
06.03 18:45

Бывший полузащитник «Аякса», «Реала» и «Милана» Кларенс Зеедорф решил сменить веру и стать мусульманином. Об этом Кларенсо поведал в своем «Инстаграме», добавив, что принял это решение из-за своей супруги Софьи. «Конверсия» произошла в Дубаи, а вот свое имя четырехкратный победитель Лиги чемпионов решил не менять, несмотря на то, что обычно переход в ислам влечет за собой и смену имени.

- Продолжу использовать данное мне родителями имя - Кларенс Зеедорф! Люблю всех! - написал Зеедорф.

Зеедорф закончил карьеру футболиста в 2014 году, после чего пробовал тренировать, но с 2019 года не имеет практики на этом поприще.

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Кларенс Зеедорф
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АЯКС ВААЛВЕЙК
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