«Милан», «Барселона» и «Боруссия» ведут борьбу за защитника «Аякса»

Правый защитник амстердамского «Аякса» Нуссер Мазрауи попал в сферу интересов «Милана», «Барселоны» и дортмундской «Боруссии».

Соглашение 24-летнего футболиста с нидерландским коллективом истекает в июне, что позволяет ему сменить клубную прописку в качестве свободного агента. Ранее Мазрауи был связан с рядом представителей английской Премьер-лиги, однако сам марокканец не горит желанием переезжать на Туманный Альбион.

Как сообщает De Telegraaf, в настоящий момент борьбу за подписание фулбека ведут итальянский «Милан», «Боруссия» Дортмунд из Германии и каталонская «Барселона». Последние, по данным источника, выразили наибольшую заинтересованность в игроке.

В текущем сезоне Мазрауи отыграл за «Аякс» 28 матчей, сумев отметиться 5 голами и 4 результативными передачами.