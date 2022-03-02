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«Милан», «Барселона» и «Боруссия» ведут борьбу за защитника «Аякса»

02 Марта 2022 • 12:09 Комментировать
Аякс
...
Ваалвейк
1.06 12.50 31.00
06.03 18:45

Правый защитник амстердамского «Аякса» Нуссер Мазрауи попал в сферу интересов «Милана», «Барселоны» и дортмундской «Боруссии».

Соглашение 24-летнего футболиста с нидерландским коллективом истекает в июне, что позволяет ему сменить клубную прописку в качестве свободного агента. Ранее Мазрауи был связан с рядом представителей английской Премьер-лиги, однако сам марокканец не горит желанием переезжать на Туманный Альбион.

Как сообщает De Telegraaf, в настоящий момент борьбу за подписание фулбека ведут итальянский «Милан», «Боруссия» Дортмунд из Германии и каталонская «Барселона». Последние, по данным источника, выразили наибольшую заинтересованность в игроке.

В текущем сезоне Мазрауи отыграл за «Аякс» 28 матчей, сумев отметиться 5 голами и 4 результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Аякс Барселона Боруссия Дортмунд Нуссер Мазрауи
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