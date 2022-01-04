​Онана до конца дня пройдёт обследование для «Интера»

Андре Онана с 1 июля станет игроком «Интера». В ближайшее время камерунский вратарь «Аякса» подпишет предварительный контракт с «нерадзурри». По данным французской газеты L’Equipe и нескольких других СМИ, во вторник Онана пройдёт медицинское обследование в Италии.

«Интер» уже уведомил «Аякс» о том, что клуб согласовал с Андре Онана условия личного контракта. Амстердамский клуб никак не мог этому помешать, поскольку правила ФИФА допускают свободные переговоры игрока с любым клубом, если его действующий контракт истекает менее чем через полгода. Предварительный контракт можно подписать, если клуб выступает в другой лиге.