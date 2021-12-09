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Чемпионат Голландии. Эредивизие

«Барселона» нацелилась на лидера «Аякса»

09 Декабря 2021 • 12:48 Комментировать (2)

Каталонская «Барселона» нашла усиление в голландском чемпионате. «Сине-гранатовые» рассчитывают подписать лидера амстердамского «Аякса» Себастьяна Алле, сообщается на страницах Fichajes.

27-летний ивуарийский бомбардир продемонстрировал впечатляющую результативность в групповом раунде Лиги чемпионов. Нападающий записал на свой счет десять забитых мячей в шести встречах.

Алле связан контрактными обязательствами с амстердамским грандом до середины 2025 года. Согласно оценке экспертов портала Transfermarkt, его трансферная стоимость составляет 27 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Барселона Себастьян Алле
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Ale10JUFC
09 Декабря 2021 в 13:22
Зачем он им? Барса не играет в этот футбол в котором у Алле все неплохо получается. Да к тому же чуваку 27 и это его первый всплеск классного футбола.
pol-black
09 Декабря 2021 в 13:25
голевое чутьё у него есть, удар отличный. всё, чего нет у нынешних напов Барсы (кроме Фати, наверное).
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