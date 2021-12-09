«Барселона» нацелилась на лидера «Аякса»

Каталонская «Барселона» нашла усиление в голландском чемпионате. «Сине-гранатовые» рассчитывают подписать лидера амстердамского «Аякса» Себастьяна Алле, сообщается на страницах Fichajes.
27-летний ивуарийский бомбардир продемонстрировал впечатляющую результативность в групповом раунде Лиги чемпионов. Нападающий записал на свой счет десять забитых мячей в шести встречах.
Алле связан контрактными обязательствами с амстердамским грандом до середины 2025 года. Согласно оценке экспертов портала Transfermarkt, его трансферная стоимость составляет 27 миллионов евро.