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Чемпионат Голландии. Эредивизие

«Барселона» и «Реал» нацелились на защитника «Аякса»

19 Ноября 2021 • 08:21 Комментировать

Один из ведущих игроков амстердамского «Аякса» Нуссер Мазрауи пользуется спросом на трансферном рынке. По сообщениям журналистов Sport.es, предложить работу игроку хотят два испанских гранда. Речь идет о каталонской «Барселоне» и мадридском «Реале».

Рыночная стоимость 24-летнего игрока составляет 18 миллионов евро. Его действующий контракт с голландским клубом истекает следующим летом, а потому Мазрауи может начать переговоры с новым работодателем уже в январе.

Нуссер принял участие в 16 поединках в нынешнем сезоне. Защитник записал на свой счет четыре забитых мяча и три результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Нуссер Мазрауи
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