«Барселона» и «Реал» нацелились на защитника «Аякса»

Один из ведущих игроков амстердамского «Аякса» Нуссер Мазрауи пользуется спросом на трансферном рынке. По сообщениям журналистов Sport.es, предложить работу игроку хотят два испанских гранда. Речь идет о каталонской «Барселоне» и мадридском «Реале».

Рыночная стоимость 24-летнего игрока составляет 18 миллионов евро. Его действующий контракт с голландским клубом истекает следующим летом, а потому Мазрауи может начать переговоры с новым работодателем уже в январе.

Нуссер принял участие в 16 поединках в нынешнем сезоне. Защитник записал на свой счет четыре забитых мяча и три результативные передачи.