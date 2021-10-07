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Чемпионат Голландии. Эредивизие

«Аякс» лишился вратаря до конца сезона

07 Октября 2021 • 08:08 Комментировать
Херенвен
...
Аякс
10.00 6.20 1.25
16.10 19:45

Голкипер «Аякса» Мартеен Стекеленбург в текущем сезоне больше не сыграет по причине травмы.

39-летний ветеран, вернувшийся в ряды «сыновей бога» в прошлом году, будет вынужден пропустить остаток кампании 2021/2022 из-за проблем с бедром.

Пресс-служба амстердамского клуба уведомляет, что футболисту потребуется хирургическое вмешательство, чтобы избавиться от дискомфорта в тазобедренном суставе.

 

 

Учитывая возраст игрока последнего рубежа, а также продолжительность реабилитации после операции, не исключено, что Стекеленбург и вовсе может завершить карьеру.

В нынешнем сезоне голландец провёл 3 матча в составе «Аякса» и пропустил всего один мяч.

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Евро-Футбол.Ру,
Маартен Стекеленбург
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