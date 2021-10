«Аякс» лишился вратаря до конца сезона

Голкипер «Аякса» Мартеен Стекеленбург в текущем сезоне больше не сыграет по причине травмы.

39-летний ветеран, вернувшийся в ряды «сыновей бога» в прошлом году, будет вынужден пропустить остаток кампании 2021/2022 из-за проблем с бедром.

Пресс-служба амстердамского клуба уведомляет, что футболисту потребуется хирургическое вмешательство, чтобы избавиться от дискомфорта в тазобедренном суставе.

We are with you, Maarten



Maarten Stekelenburg will no longer be able to feature for Ajax this season. The goalkeeper has been sidelined for some time with an injury and now an operation will be required in order to achieve a full recovery.