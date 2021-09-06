ПСВ объявил о продлении контракта с полузащитником Марио Гётце, передаёт пресс-служба нидерландского клуба. Новое соглашение игрока рассчитано до 2024 года.

Напомним, что Гётце стал игроком ПСВ в 2020 году, перейдя из «Боруссии» Дортмунд на правах свободного агента. В нынешнем сезоне он принял участие в десяти матчах во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал три результативные передачи.

Ранее полузащитник также выступал за «Боруссию» Дортмунд, воспитанником которой является, и «Баварию». Кроме этого, на его счету 63 матча в составе сборной Германии, где он забил 17 голов, включая победный мяч в финале чемпионата мира-2014.