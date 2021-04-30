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19-летний игрок «Фейеноорда» завершает карьеру, чтобы стать врачом

30 Апреля 2021, 22:27,

Полузащитник «Фейеноорда» Сплинтер де Моой завершает карьеру. 19-летний футболист принял решение исполнить свою вторую мечту - стать врачом. Де Моой присоединился к академии роттердамского клуба в 2013 году. Сейчас же он решил круто изменить свою жизнь и покинул «Фейеноорд».

- После семи шикарных лет в «Фейеноорде» я проинформировал клуб о том, что я ухожу ради второй своей мечты - стать доктором, - написал де Моой в социальной сети «Инстаграм». - Я приступлю к учебе по специальности с сентября этого года.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Фейеноорд, Сплинтер де Моой
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