«Аякс» продаст Онану летом

Голкипер «Аякса» Андре Онана может сменить клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщил журналист Майк Вервей в «Твиттере», голландский клуб попытается продать футболиста после того, как не смог договориться с ним о продлении контракта.

Напомним, что 25-летний камерунец в феврале был дисквалифицирован на год за употребление допинга.

В нынешнем сезоне Онана сыграл двадцать шесть матчей за «Аякс» во всех турнирах, в которых пропустил двадцать два гола. Действующее соглашение Андре с клубом рассчитано до 30 июня 2022 года, а его трансферная стоимость оценивается в тридцать миллионов евро.