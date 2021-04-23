Чемпионат Голландии. Эредивизие 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Аякс» продаст Онану летом

23 Апреля 2021, 17:55,

Голкипер «Аякса» Андре Онана может сменить клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщил журналист Майк Вервей в «Твиттере», голландский клуб попытается продать футболиста после того, как не смог договориться с ним о продлении контракта.

Напомним, что 25-летний камерунец в феврале был дисквалифицирован на год за употребление допинга.

В нынешнем сезоне Онана сыграл двадцать шесть матчей за «Аякс» во всех турнирах, в которых пропустил двадцать два гола. Действующее соглашение Андре с клубом рассчитано до 30 июня 2022 года, а его трансферная стоимость оценивается в тридцать миллионов евро.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Аякс, Андре Онана
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Гол Малиновского позволил «Аталанте» обыграть «Ювентус»
Гол Малиновского позволил «Аталанте» обыграть «Ювентус»
«Барселона» забила 4 гола за 12 минут и завоевала Кубок Испании
«Барселона» забила 4 гола за 12 минут и завоевала Кубок Испании
Тухель жаждет трофеев! «Челси» обыграл «Манчестер Сити» и вышел в финал Кубка Англии
Тухель жаждет трофеев! «Челси» обыграл «Манчестер Сити» и вышел в финал Кубка Англии
Президент Суперлиги хочет сократить длительность футбольных матчей
Президент Суперлиги хочет сократить длительность футбольных матчей
УЕФА может приостановить Лигу чемпионов и Лигу Европы из-за создания Суперлиги
УЕФА может приостановить Лигу чемпионов и Лигу Европы из-за создания Суперлиги