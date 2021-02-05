Голкипер «Аякса» Онана дисквалифицирован на один год за допинг

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05 Февраля 2021, 13:46,
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Голкипер амстердамского «Аякса» Андре Онана получил длительную дисквалификацию из-за допинга, об этом рапортует пресс-служба голландского клуба. В организме 24-летнего камерунского вратаря был обнаружен запрещенный препарат фуросемид.
За этот проступок УЕФА решил отстранить Онану от футбола на 12 месяцев. Бан распространяется на все турниры, в том числе поединки национальной сборной.
Ожидается, что Онана и «Аякс» в скором времени подадут апелляцию в CAS.
Голкипер выступает в составе амстердамского коллектива с 2015-го года. В нынешнем сезоне Эредивизии Андре сыграл 20 матчей, в которых пропустил 15 мячей.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Аякс, Андре Онана
Хорошо, что Челси его не купил в прошлом году))))
ай а можец 0нано использовал его для онано.. насмотрелся наших дунь и давай.. хотя походу это у нас в любом киоске продаеца.. ггг.. )))
Потеря для Аякса