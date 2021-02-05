Голкипер «Аякса» Онана дисквалифицирован на один год за допинг

Голкипер амстердамского «Аякса» Андре Онана получил длительную дисквалификацию из-за допинга, об этом рапортует пресс-служба голландского клуба. В организме 24-летнего камерунского вратаря был обнаружен запрещенный препарат фуросемид.

За этот проступок УЕФА решил отстранить Онану от футбола на 12 месяцев. Бан распространяется на все турниры, в том числе поединки национальной сборной.

Ожидается, что Онана и «Аякс» в скором времени подадут апелляцию в CAS.

Голкипер выступает в составе амстердамского коллектива с 2015-го года. В нынешнем сезоне Эредивизии Андре сыграл 20 матчей, в которых пропустил 15 мячей.