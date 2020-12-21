Промес - об освобождении из-под ареста: «Я ничего не скрываю»

Бывший футболист московского «Спартака» Куинси Промес, ныне выступающий за амстердамский «Аякс», дал интервью после освобождения из-под ареста.

«Я ничего не скрываю. Это был шок для меня и моих близких. Я очень рад, что меня так быстро освободили. Приятно снова сконцентрироваться на футболе, не хочу тратить свою энергию на второстепенные дела. Нужно смотреть в будущее, ведь мы можем на него повлиять», - передает слова полузащитника издание De Telegraaf.

Ранее в прессе появилась информация, что жертвой ножевого ранения стал двоюродный брат Промеса, получивший удар ножом в область ноги.