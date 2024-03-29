Всё идёт к тому, что ближайшим летом Альфонсо Дэвис сменит «Баварию» на «Реал». Держа в голове эту мысль, спортивное руководство мюнхенского клуба ищет нового левого защитника высокого уровня.

«Баварию» давно связывают с Тео Эрнандесом из «Милана» и, если верить инсайду TodoFichajes, в последнее время позиции мюнхенского клуба и агента французского защитника сблизились. Таким образом, вероятность переезда 26-летнего футболиста в Германию выросла.

Портал Transfermarkt оценивает Тео Эрнандеса в 60 миллионов евро. Ранее сообщалось о желании «Милана» продлить контракт с французом.

«Нам поставили ультиматум»: Агент Дэвиса возмущён позицией «Баварии»

«Милан» хочет продлить контракт с важным игроком