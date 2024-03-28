«Нам поставили ультиматум»: Агент Дэвиса возмущён позицией «Баварии»

Недал Хуосе, агент защитника «Баварии» Альфонсо Дэвиса, дал комментарий по поводу будущего футболиста. Представитель футболиста подтвердил информацию из прессы об ультиматуме со стороны клуба.

«Несправедливо получать ультиматум от «Баварии». Мы решим, как действовать дальше, в конце сезона, когда будет больше ясности.

Год назад бы были близки к соглашению, а затем сменилось всё руководство клуба. Мы ничего не услышали за семь месяцев, хотя я пытался сам связаться с клубом.

Сейчас нам поставили ультиматум, и мы должны ответить в течение двух недель. Это несправедливо. Это очень важный контракт в карьере Альфонсо, и нас заставляют принимать решение, не зная, кто будет следующим тренером, и как будет выглядеть команда. Поэтому мы считаем несправедливым реагировать на ультиматум», - сказал Хуосе Bild.

Действующий контракт Альфонсо Дэвиса рассчитан до середины 2025 года. Ранее сообщалось, что «Бавария» продаст канадца летом, если в ближайшие недели он не согласится продлить контракт.