Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Нам поставили ультиматум»: Агент Дэвиса возмущён позицией «Баварии»

28 Марта 2024 • 14:28 Комментировать

Недал Хуосе, агент защитника «Баварии» Альфонсо Дэвиса, дал комментарий по поводу будущего футболиста. Представитель футболиста подтвердил информацию из прессы об ультиматуме со стороны клуба.

«Несправедливо получать ультиматум от «Баварии». Мы решим, как действовать дальше, в конце сезона, когда будет больше ясности.

Год назад бы были близки к соглашению, а затем сменилось всё руководство клуба. Мы ничего не услышали за семь месяцев, хотя я пытался сам связаться с клубом.

Сейчас нам поставили ультиматум, и мы должны ответить в течение двух недель. Это несправедливо. Это очень важный контракт в карьере Альфонсо, и нас заставляют принимать решение, не зная, кто будет следующим тренером, и как будет выглядеть команда. Поэтому мы считаем несправедливым реагировать на ультиматум», - сказал Хуосе Bild.

Действующий контракт Альфонсо Дэвиса рассчитан до середины 2025 года. Ранее сообщалось, что «Бавария» продаст канадца летом, если в ближайшие недели он не согласится продлить контракт.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Альфонсо Дэвис Недал Хуосе ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Холанн решил, куда уйдёт из «Манчестер Сити» Холанн сделал выбор между «Реалом» и «Барселоной» Стоимость Месси изменилась Три тренера претендуют на место Клоппа - известны все имена Винисиус ответил на вопрос о возможном уходе из «Реала» Эндрик выбрал номер в «Реале» Они выигрывали Лигу чемпионов, а теперь никому не нужны: Бывшие звёзды футбола, ставшие неудачниками на тренерском поприще Мбаппе заявил, что будет играть в Испании – но есть нюанс «Барселона» готовит трансфер Холанна - названы сроки перехода Стало известно, с кем сыграет Украина на Евро-2024
Раннее удаление Гайича и голы Миранчуков: сборная России разгромила Сербию в Москве «Барселона» оценила своего игрока в один миллиард евро «Бавария» начала переговоры с топ-тренером из АПЛ - известно имя Винисиус ответил на вопрос о возможном уходе из «Реала» «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Арсенал»: оцениваем, у кого больше шансов на победу в АПЛ Мбаппе назвал Месси сукиным сыном Они выигрывали Лигу чемпионов, а теперь никому не нужны: Бывшие звёзды футбола, ставшие неудачниками на тренерском поприще Роналду в печали: Португалия отхватила поражение от Словении 24-й тур РПЛ может быть перенесён Форвард «Спартака» Промес нашёл способ, как избежать экстрадиции
Спортивные новости
Плющев: «Результаты ЦСКА в этом сезоне – нонсенс» «Авангард» пройдет в полуфинал»: Экс-главный тренер сборной России – об игре с «Локомотивом» Кожевников поделился ожиданиями от шестого матча в серии плей-офф КХЛ между «Локомотивом» и «Авангардом» Официально: Илья Воробьёв сменит Сергея Фёдорова на посту главного тренера ЦСКА Максим Рыбин назвал главных претендентов на победу в Кубке Гагарина Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 28 Марта
15:01 · Германия. Бундеслига
«Бавария» выплатит Тухелю 12 миллионов евро
14:29 · Германия. Бундеслига
Кейн сделает всё возможное, чтобы сыграть с «Боруссией» Дортмунд
14:28 · Германия. Бундеслига
«Нам поставили ультиматум»: Агент Дэвиса возмущён позицией «Баварии»
14:15 · Германия. Бундеслига
«Реал» собирается сделать первое предложение по трансферу защитника «Баварии»
14:13 · Германия. Бундеслига
Нойер тренируется по индивидуальной программе в преддверии матча с «Боруссией»
14:08 · Германия. Бундеслига
Дэвис принял решение по поводу нового контракта с «Баварией»
14:00 · Германия. Бундеслига
Геррейру: «Я всё ещё поддерживаю связь с некоторыми игроками «Боруссии»
13:17 · Германия. Бундеслига
«Барселона» хочет вернуть своего бывшего игрока 1
12:02 · Англия. Премьер-лига
Джонсон: «Я бы хотел видеть Хаби Алонсо на посту главного тренера «Ливерпуля»
11:43 · Германия. Бундеслига
Трансфер Фюриха в «Баварию» может повлиять на будущее других игроков
11:12 · Англия. Премьер-лига
«Челси» интересуется Ольмо
10:04 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» хочет перехватить нападающего у «Ливерпуля»
09:58 · Германия. Бундеслига
«Барселона» может купить полузащитника за 60 млн евро
09:36 · Германия. Бундеслига
Маттеус назвал самую сильную команду мира - это не «Манчестер Сити» и «Реал» 1
08:30 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» продлила контракт с полузащитником официально
Все новости
Рекомендуем