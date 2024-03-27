«Милан» хочет продлить контракт с важным игроком

«Милан» хочет договориться о продлении контракта с защитником Тео Эрнандесом. Об этом информирует Transfer News Live, ссылаясь на журналиста Антонио Витиелло.

Отмечается, что 26-летний Эрнандес открыт к пролонгации трудового соглашения. Если сделка будет оформлена, то заработная плата француза вырастет. Новый контракт будет рассчитан ещё на три года, то есть до конца сезона 2028/2029.

В сезоне 2023/2024 Тео Эрнандес провёл за «Милан» 38 официальных матчей в различных соревнованиях. В них защитник записал на свой счёт пять голов и десять результативных передач на партнёров.