Назван второй игрок, который может пополнить «Баварию» в случае прихода Алонсо

Стало известно имя еще одного игрока, который может перейти в мюнхенскую «Баварию» в случае назначения Хаби Алонсо.

По информации журналистов Todofichajes, испанский специалист является поклонником таланта полузащитника «РБ Лейпцига» Дани Ольмо. В случае своего перехода Алонсо хотел бы видеть этого игрока в мюнхенской команде.

Ранее в прессе сообщалось о серьезном интересе к Дани со стороны европейских клубов. В его подписании заинтересованы «Реал», «Челси», «МЮ», «Тоттенхэм» и «Челси».

Сумма отступных за трансфер Ольмо составляет 60 миллионов евро. Его контракт рассчитан до середины 2027 года.

Хаби Алонсо выбрал игрока, которого подпишет в «Баварию»