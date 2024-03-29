Наставник леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо выбрал игрока, которого подпишет в случае назначения в мюнхенскую «Баварию». По сообщениям журналиста Санти Уны, испанский специалист хочет забрать с собой защитника Жереми Фримпонга.

Ранее стало известно, что «Ливерпуль» отказался от подписания Алонсо. В связи с этим главным претендентами на испанского специалиста стали «Бавария» и «Реал». Напомним, что в конце сезона пост рулевого мюнхенского коллектива покинет Томас Тухель.

Трудовой договор Алонсо с леверкузенским клубом рассчитан до середины 2026 года. Под его руководством «фармацевты» уверенно лидируют в Бундеслиге.