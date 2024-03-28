В «Штутгарте» ответили на слухи об интересе «Баварии» к Фюриху

В «Штутгарте», клубе первой тройки опровергли какой-либо интерес со стороны «Баварии» к игроку атаки Крису Фюриху.

«Меня не удивляет, что наши игроки также представляют интерес для топ-клубов. Но в случае с Фюрихом ни игрок, ни клуб не связались со мной, поэтому я не могу дальше комментировать этот слух», - рассказал Sky Germany Фабиан Вольгемут, спортивный директор клуба.

Ранее сообщалось, что 26-летний вингер привлёк внимание «Баварии». В текущем сезоне немец оформил восемь голов и семь ассистов в 30 матчах во всех турнирах за свой клуб. Transfermarkt оценивает игрока в самом расцвете сил в 25 млн евро, контракт игрока со «Штутгартом» действует до июня 2026 года.