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В «Штутгарте» ответили на слухи об интересе «Баварии» к Фюриху

28 Марта 2024 • 20:24 Комментировать

В «Штутгарте», клубе первой тройки опровергли какой-либо интерес со стороны «Баварии» к игроку атаки Крису Фюриху.

«Меня не удивляет, что наши игроки также представляют интерес для топ-клубов. Но в случае с Фюрихом ни игрок, ни клуб не связались со мной, поэтому я не могу дальше комментировать этот слух», - рассказал Sky Germany Фабиан Вольгемут, спортивный директор клуба.

Ранее сообщалось, что 26-летний вингер привлёк внимание «Баварии». В текущем сезоне немец оформил восемь голов и семь ассистов в 30 матчах во всех турнирах за свой клуб. Transfermarkt оценивает игрока в самом расцвете сил в 25 млн евро, контракт игрока со «Штутгартом» действует до июня 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Штутгарт Крис Фюрих Фабиан Вольгемут ещё теги
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