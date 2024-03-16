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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Штутгарт» разорвал оборону «Хоффенхайма»

16 Марта 2024 • 22:27 Комментировать
Хоффенхайм
0:3
Штутгарт
окончен

В 26-м туре чемпионата Германии «Штутгарт» гостил у «Хоффенхайма» и очень мощно сыграл в атаке, нанеся более двух десятков ударов. Дениз Ундав запорол свой момент, но на 16-й минуте ассистировал Энцо Мийо - 0:1. На 45-й минуте Ундав в концовке красивой атаки выдал мяч под результативный удар Серу Гирасси - 0:2. На экваторе второго тайма Хироки Ито головой пробил в соперника, а Джейми Левелинг с подбора отправил мяч в цель - разгром.  Гости не остановились, и еще одну попытку Левелинга парировал вратарь.

«Хоффенхайм» идет восьмым, соперник - третий.

Протокол игры  
Хоффенхайм0:3Штутгарт
  16'Мийо Энцо (0:1)
  45'Гирасси Серу (0:2)
  68'Левелинг Джейми (0:3)
Бауманн ОливерДрекслер ТимГриллич ФлорианАкпогума Кевин 46' (Нсоки Стенли ( 46') Кадержабек Павел  45' 78' (Сков Роберт ( 78') Тохумджу УмутСтах Антон 67' (Беккер Финн ( 67') Журасек ДавидБебу Ила 67' (Крамарич Андрей ( 67') Вегхорст Ваут 67' (Бюльтер Мариус ( 67') Байер Максимилиан
Запасные: Адамс КасимБишоф ТомФилипп ЛукаКонте Бамбасе
Нюбель АлександрВагноман ЖошаАнтон Вальдемар 84' (Дауд Махмуд ( 84') Ито ХирокиМиттельштедт МаксимилианМийо Энцо 75' (Чжон Ву-Ён ( 75') Каразор АтаканШтиллер АнджелоФюрих Крис 76' (Мвумпа Силас ( 76') Ундав Дениз 65' (Левелинг Джейми ( 65') Гирасси Серу 84' (Стеригу Леонидас ( 84')
Запасные: Чейс АнриеШтенцель ПаскальМассимо РобертоБредлов Фабиан
16 марта. Стадион "Презеро Арена".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Хоффенхайм Штутгарт

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