«Штутгарт» разорвал оборону «Хоффенхайма»

В 26-м туре чемпионата Германии «Штутгарт» гостил у «Хоффенхайма» и очень мощно сыграл в атаке, нанеся более двух десятков ударов. Дениз Ундав запорол свой момент, но на 16-й минуте ассистировал Энцо Мийо - 0:1. На 45-й минуте Ундав в концовке красивой атаки выдал мяч под результативный удар Серу Гирасси - 0:2. На экваторе второго тайма Хироки Ито головой пробил в соперника, а Джейми Левелинг с подбора отправил мяч в цель - разгром. Гости не остановились, и еще одну попытку Левелинга парировал вратарь.

«Хоффенхайм» идет восьмым, соперник - третий.