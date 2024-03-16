«Штутгарт» разорвал оборону «Хоффенхайма»

В 26-м туре чемпионата Германии «Штутгарт» гостил у «Хоффенхайма» и очень мощно сыграл в атаке, нанеся более двух десятков ударов. Дениз Ундав запорол свой момент, но на 16-й минуте ассистировал Энцо Мийо - 0:1. На 45-й минуте Ундав в концовке красивой атаки выдал мяч под результативный удар Серу Гирасси - 0:2. На экваторе второго тайма Хироки Ито головой пробил в соперника, а Джейми Левелинг с подбора отправил мяч в цель - разгром. Гости не остановились, и еще одну попытку Левелинга парировал вратарь.
«Хоффенхайм» идет восьмым, соперник - третий.
Протокол игры
|16'Мийо Энцо (0:1)
|45'Гирасси Серу (0:2)
|68'Левелинг Джейми (0:3)
Бауманн Оливер•Дрекслер Тим•Гриллич Флориан•Акпогума Кевин46' (Нсоки Стенли (46') •Кадержабек Павел 45'78' (Сков Роберт (78') •Тохумджу Умут•Стах Антон67' (Беккер Финн (67') •Журасек Давид•Бебу Ила67' (Крамарич Андрей (67') •Вегхорст Ваут67' (Бюльтер Мариус (67') •Байер Максимилиан
Запасные: Адамс Касим•Бишоф Том•Филипп Лука•Конте Бамбасе
Нюбель Александр•Вагноман Жоша•Антон Вальдемар84' (Дауд Махмуд (84') •Ито Хироки•Миттельштедт Максимилиан•Мийо Энцо75' (Чжон Ву-Ён (75') •Каразор Атакан•Штиллер Анджело•Фюрих Крис76' (Мвумпа Силас (76') •Ундав Дениз65' (Левелинг Джейми (65') •Гирасси Серу84' (Стеригу Леонидас (84')
16 марта. Стадион "Презеро Арена".
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