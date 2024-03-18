​Гирасси и его товарищ вплотную приблизились к «вечному» рекорду «Штутгарта» и Клинсманна

В немецком чемпионате состоялись матчи 26-го тура, «Штутгарт» съездил в гости к «Хоффенхайму» и выиграли там 3:0, а голеадор команды Серу Гирасси забил очередной свой мяч. Для него он стал 22-м в сезоне, еще четырнадцать добавил в копилку его товарищ по команде Дениз Ундав. И теперь на двоих у них 36 голов.

Лишь один раз в истории клуба пара нападающих забила за сезон еще больше - в сезоне 1985/1986 Юрген Клинсманн и Карл Алльгевер забили на двоих 37 голов. Но у Гирасси и Ундава есть еще целых восемь туров, чтобы превзойти прежний клубный рекорд, установленный почти четыре десятка лет тому назад.