Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

​Гирасси и его товарищ вплотную приблизились к «вечному» рекорду «Штутгарта» и Клинсманна

18 Марта 2024 • 00:56 Комментировать
Хоффенхайм
0:3
Штутгарт

В немецком чемпионате состоялись матчи 26-го тура, «Штутгарт» съездил в гости к «Хоффенхайму» и выиграли там 3:0, а голеадор команды Серу Гирасси забил очередной свой мяч. Для него он стал 22-м в сезоне, еще четырнадцать добавил в копилку его товарищ по команде Дениз Ундав. И теперь на двоих у них 36 голов.

Лишь один раз в истории клуба пара нападающих забила за сезон еще больше - в сезоне 1985/1986 Юрген Клинсманн и Карл Алльгевер забили на двоих 37 голов. Но у Гирасси и Ундава есть еще целых восемь туров, чтобы превзойти прежний клубный рекорд, установленный почти четыре десятка лет тому назад.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Серу Гирасси Штутгарт Дениз Ундав ещё теги

Новости по матчу

16 Марта
22:27
«Штутгарт» разорвал оборону «Хоффенхайма»
03:04
Ставка и прогноз на матч Хоффенхайм — Штутгарт чемпионата Германии — 16 марта 2024
14 Марта
17:05
Нагельсманн объяснил, почему вызвал в сборную Германии 4 игроков «Штутгарта»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Реал» хочет избежать встречи в четвертьфинале Лиги чемпионов с одной командой Клопп назвал футболиста, которому впервые за карьеру разрешил не защищаться Это может стоить чемпионства в АПЛ: «Арсенал» обходит «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» по интересному показателю Игроки «Ливерпуля» выбрали замену Клоппу «Спартаку» выбрали нового тренера, «Реал» шантажирует Мбаппе, а «Манчестер Сити» определился с заменой Гвардиоле – в главных слухах недели Мбаппе публично ответил на предложение перейти в «Арсенал» С кем сыграет «Ливерпуль» Клоппа: Всё о жеребьёвке Лиги Европы Суперкомпьютер вычислил фаворита Лиги чемпионов в сезоне-2023/24 В «Реале» хотят уберечь своих игроков от повторения судьбы Педри «Манчестер Юнайтед» хочет купить трёх игроков «Барселоны» - известны все имена
«Реал» - «Манчестер Сити» и другие пары четвертьфинала Лиги чемпионов Фермин Лопес – вперёд, Хвича – на вылет: «Барселона» побила «Наполи» и запрыгнула в четвертьфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «Наполи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 «Атлетико» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Дас ист фантастиш: «Байер» ШИКарно уделал «Карабах» в Лиге Европы с 0:2 на 3:2 в концовке В Лиге чемпионов не осталось команд из Италии «Осасуна» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:4 «Атлетико» убрал феноменальный «Интер»: обыграли и в основное время, и в серии пенальти Фанаты «Барселоны» желают смерти звезде «Реала» - известно имя Миранчук едет на «Энфилд» к «Ливерпулю», а «Милан» встретится с «Ромой» — результаты жеребьёвки 1/4 финала Лиги Европы
Спортивные новости
СКА уступил «Автомобилисту» в первом матче второго раунда плей-офф КХЛ Чесноков: Если выпрыгнет чудовище и откусит Алькарасу «одно место», тогда он может проиграть Медведеву Канарейкин объяснил, за счёт чего «Металлург» добился победы над «Спартаком» «Металлург» разобрался со «Спартаком» в первом матче второго раунда Кубка Гагарина Селиваненко высказался о предстоящем матче Медведев - Алькарас Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Фрайбург Фрайбург
Байер Л Байер Л
2
3
4.60 4.40 1.61
Видео
Окончен
Боруссия Д Боруссия Д
Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр
3
1
1.59 4.50 4.60
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 18 Марта
00:56 · Германия. Бундеслига
​Гирасси и его товарищ вплотную приблизились к «вечному» рекорду «Штутгарта» и Клинсманна
00:48 · Германия. Бундеслига
​«Байер» установил новый клубный рекорд, одержав 22 победы в сезоне
17 Марта
21:32 · Германия. Бундеслига
Дортмундская «Боруссия» одержала волевую победу над конкурентами из «Айнтрахта»
20:34 · Германия. Бундеслига
«Байер» впервые одержал шесть гостевых побед подряд в Бундеслиге
19:31 · Германия. Бундеслига
Невероятный «Байер» продлил серию – команда до сих пор не проигрывала в этом сезоне
19:23 · Германия. Бундеслига
«Фрайбург» забил дважды, но не прервал победный ход «Байера»
19:03 · Германия. Бундеслига
«Вольфсбург» назвал имя нового тренера официально
19:00 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» Дортмунд - «Айнтрахт»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1
18:32 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» назвала стартовый состав на игру с «Айнтрахтом»
18:19 · Германия. Бундеслига
Бундеслига шокировала фанатов комментарием о травме Кейна
17:30 · Германия. Бундеслига
«Фрайбург» - «Байер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3
17:20 · Германия. Бундеслига
«Бавария» рассказала о травмах Геррейру и Павловича 1
16:56 · Германия. Бундеслига
«Бавария» сделала заявление по Кейну
15:30 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпулю» и ещё двум топ-клубам АПЛ интересен нападающий дортмундской «Боруссии»
15:22 · Германия. Бундеслига
«Я сфолил головой против колена»: Мюллер включил иронию
Все новости
Рекомендуем