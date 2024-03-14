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Чемпионат Германии. Бундеслига

Нагельсманн объяснил, почему вызвал в сборную Германии 4 игроков «Штутгарта»

14 Марта 2024 • 17:05 Комментировать
Хоффенхайм
...
Штутгарт
16.03 20:30

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн объяснил, почему решил вызвать в команду четырёх игроков «Штутгарта». Напомним, в заявку «бундестим» на мартовские матчи попали защитники Вальдемар Антон и Максимилиан Миттельштедт, а также полузащитник Крис Фюрик и нападающий Дениз Ундав.

«В этом сезоне дела у «Штутгарта» идут очень и очень хорошо. Я мог бы вызвать ещё двоих или троих из этой команды. Вальдемар Антон – очень хороший защитник, к тому же с атакующим порывом. Миттельштедт на данный момент является самым стабильным левым защитником в Бундеслиге. В плане статистики – это лучший левый защитник в чемпионате. Крис Фюрих - чрезвычайно ценный игрок , он хорош 1 в 1 и умеет завершать атаки. Дениз Ундав обладает великолепной способностью находить пространство. Он много бегает, трудолюбив и имеет хорошее голевое чутьё», – объяснил Нагельсманн на пресс-конференции.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Юлиан Нагельсманн Вальдемар Антон Максимилиан Миттельштедт Штутгарт Дениз Ундав Крис Фюрих ещё теги

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