Нагельсманн объяснил, почему вызвал в сборную Германии 4 игроков «Штутгарта»

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн объяснил, почему решил вызвать в команду четырёх игроков «Штутгарта». Напомним, в заявку «бундестим» на мартовские матчи попали защитники Вальдемар Антон и Максимилиан Миттельштедт, а также полузащитник Крис Фюрик и нападающий Дениз Ундав.

«В этом сезоне дела у «Штутгарта» идут очень и очень хорошо. Я мог бы вызвать ещё двоих или троих из этой команды. Вальдемар Антон – очень хороший защитник, к тому же с атакующим порывом. Миттельштедт на данный момент является самым стабильным левым защитником в Бундеслиге. В плане статистики – это лучший левый защитник в чемпионате. Крис Фюрих - чрезвычайно ценный игрок , он хорош 1 в 1 и умеет завершать атаки. Дениз Ундав обладает великолепной способностью находить пространство. Он много бегает, трудолюбив и имеет хорошее голевое чутьё», – объяснил Нагельсманн на пресс-конференции.