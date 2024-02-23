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Чемпионат Германии. Бундеслига

Тухель уходит из «Баварии» спустя 464 дня: Кого клуб увольнял быстрее

23 Февраля 2024 • 18:45 Комментировать

Стало известно, что Томас Тухель покинет пост главного тренера мюнхенской «Баварии» по окончании сезона. Есть вероятность, что это может случиться и раньше, слишком уж неудачная серия матчей идёт у лидера немецкого футбола. К тому же Тухель потерял контроль над раздевалкой. Чего стоят только натянутые отношения с одним из лидеров клуба Йозуа Киммихом. Учитывая, что наставник пришёл в «Баварию» в марте прошлого года, то срок его работы не так уж и долог. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о том, кто из именитых наставников мюнхенской «Баварии» проработал меньше Томаса Тухеля.   

464 дня Тухеля

Если Томас Тухель отработает свой контракт до конца, до 30 июня 2024 года, то его срок у руля «Баварии» составит 464 дня. В одном ряду с ним по краткости нахождения на тренерском мостике Нико Ковач, который также не сумел удивить боссов мюнхенского клуба в сезоне-2018/2019 и отработал в главной команде Германии 490 дней. При этом хорватский специалист сумел взять три трофея, в то время как у Тухеля в активе пока что всего один. Да и тот был подарен дортмундской «Боруссией», которая упустила чемпионский титул в последнем туре прошлого сезона.

29 наставников

Именно столько наставников (главных тренеров или тренеров с приставкой и.о.) отработало у руля «Баварии» меньше 464 дней. Глубина расчётов – более 100 лет, начиная с 1911 года. Поэтому нынешнему поколению болельщиков часть имён не знакома. Однако для своего времени каждый из них был глыбой тренерского цеха. Меньше всех у руля «Баварии» отработал Клаус Аугенталер. Всего 29 дней (июнь 1996-го) экс-полузащитник мюнхенского клуба руководил командой с приставкой и.о.

Президент и ветеран

Франц Беккенбауэр был предан «Баварии» до последних дней жизни. Но больший вклад он внёс в работу мюнхенского клуба как функционер. При необходимости, двукратный обладатель «Золотого мяча» совмещал должность президента и главного тренера. В один из двух таких заходов он отработал 184 дня.

Юпп Хайнкес четыре раза за свою тренерскую карьеру возглавлял «Баварию»! Рекордный период с 1987 по 1991 год включил в себя 1560 дней. Худший результат по количеству дней Юпп Хайнкес установил в сезоне-2017/2018, когда отработал 264 дня. Но важно, что 72-летний специалист к тому моменту не тренировал пять лет, приходил по приглашению клуба ровно на сезон и смог выиграть Бундеслигу.

300

Один из звёздных футболистов сборной Германии девяностых годов Юрген Клинсманн отработал в «Баварии» ровно 300 дней. Не заработав ни одного трофея, Клинсманн нашёл себя в работе с национальной сборной США.

Отто Рехагель поработал с одиннадцатью немецкими клубами, но в «Баварии» пробыл всего на день больше Клинсманна. Однако успехи ждали наставника позже. Рехагель умеет работать со «скромными» командами, что и доказал, в сезоне-1997/1998 приведя чемпионскому титулу «Кайзерслаутерн», который добрался до этого звания на следующий сезон после выхода из второй Бундеслиги. Но главная победа Рехагеля, конечно, связана с успехом национальной сборной Греции на чемпионате Европы – 2004.

Итальянцы

364 дня провёл у руля «Баварии» Джованни Трапаттони в свой первый приход. После непродолжительной работы с «Кальяри» итальянский специалист удвоил этот результат, добившись общего времени работы с мюнхенским клубом в 729 дней.

Всего на 10 поединков меньше, 454 дня, отработал в качестве главного тренера «Баварии» Карло Анчелотти. За это время он сумел привести мюнхенцев к чемпионскому титулу и выиграть два Суперкубка. Но больше всего трофеев итальянец заработал в последние годы с «Реалом». По сей день Анчелотти остаётся единственным наставником, который побеждал в пяти топовых лигах Европы.

Самые известные наставники «Баварии», которые проработали меньше Томаса Тухеля

Тренер
Кол-во дней работы
Франц Беккенбауэр 184
Юпп Хайнкес 264
Юрген Клинсманн 300
Отто Рехагель 301
Джованни Трапаттони 364
Карло Анчелотти 454

В «Баварии» выбрали замену Тухелю

Названы два топ-клуба, которые интересны Тухелю

Константин Лицин

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Карло Анчелотти Джованни Трапаттони Франц Беккенбауэр Отто Рехагель Бундеслига Юпп Хайнкес Томас Тухель ещё теги
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