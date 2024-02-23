​Названы два топ-клуба, которые интересны Тухелю

Томас Тухель покинет тренерский мостик в «Баварии» по завершению нынешнего сезона – об этом уже было объявлено. Журналист немецкого Sky Флориан Плеттенберг поделился очередным инсайдом о будущем специалиста. Он подтвердил, что в мыслях Тухеля есть «Манчестер Юнайтед». Так, Томас может представить себя у руля «красных дьяволов» - он считает свою миссию в АПЛ незавершённой. Как известно, ранее в Англии Тухель работал с «Челси».

В то же время отмечается, что Тухелю интересен и вариант с «Барселоной». Он находится в списке каталонского клуба. «Сине-гранатовые» ищут нового рулевого после того, как Хави объявил о решении уйти летом.

Добавим, что «Манчестер Юнайтед» сейчас тренирует Эрик тен Хаг.

Тухель – реальный кандидат для «Барселоны»