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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Названы два топ-клуба, которые интересны Тухелю

23 Февраля 2024 • 01:14 Комментировать

Томас Тухель покинет тренерский мостик в «Баварии» по завершению нынешнего сезона – об этом уже было объявлено. Журналист немецкого Sky Флориан Плеттенберг поделился очередным инсайдом о будущем специалиста. Он подтвердил, что в мыслях Тухеля есть «Манчестер Юнайтед». Так, Томас может представить себя у руля «красных дьяволов» - он считает свою миссию в АПЛ незавершённой. Как известно, ранее в Англии Тухель работал с «Челси».

В то же время отмечается, что Тухелю интересен и вариант с «Барселоной». Он находится в списке каталонского клуба. «Сине-гранатовые» ищут нового рулевого после того, как Хави объявил о решении уйти летом.

Добавим, что «Манчестер Юнайтед» сейчас тренирует Эрик тен Хаг.

Тухель – реальный кандидат для «Барселоны»

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Бавария Барселона Манчестер Юнайтед Томас Тухель ещё теги
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