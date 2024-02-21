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Чемпионат Германии. Бундеслига

В «Баварии» выбрали замену Тухелю

21 Февраля 2024 • 13:05 Комментировать

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель покинет команду по завершении нынешнего сезона. Об этом сегодня, 21 февраля, отрапортовала клубная пресс-служба.

В мюнхенском гранде выбрали приоритетного кандидата на замену Тухелю. Как сообщил инсайдер Флориан Плеттенберг, руководство «Баварии» собирается пригласить наставника леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо грядущим летом. Помимо мюнхенцев в приглашении испанского тренера заинтересован «Ливерпуль».

Напомним, что под руководством Тухеля мюнхенцы потерпели три поражения подряд. Команда отстает в Бундеслиге от лидирующего «Байера» на восемь очков.

Зидан отреагировал на интерес «Баварии»

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Бавария Хаби Алонсо Томас Тухель Байер ещё теги
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